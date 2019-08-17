"الاتحادية للضرائب" تطلق نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل السلع الانتقائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل السلع الانتقائية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطط التطوير المتواصلة للنظام الضريبي بشكل عام، ونظام الضريبة الانتقائية بصفة خاصة الذي يشهد عمليات تحديث مستمرة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم أن الآلية الجديدة تتميز بدقة إجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة بالإضافة إلى التحديثات التي تمت على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، من خلال التحسين المستمر للخدمات ودقة وشفافية الإجراءات.

وأوضحت أنه يتعين على كافة قطاعات الأعمال المعنية بالسلع الانتقائية اتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.

وتتضمن متطلبات تسجيل السلع الانتقائية توفير: تفاصيل المنتج، تفاصيل المكونات الغذائية، تفاصيل الحملات التسويقية التي تشمل الصور والفيديوهات، تقرير المختبر في حال دعت الحاجة إلى ذلك و أخيراً تفاصيل السعر اعتماداً على دليل السعر لدى تجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، أو تفاصيل السعر في الدولة المعنية في حال عدم بيعها في دولة الإمارات).

كما أكدت بأنه على جميع المسجلين للضريبة الانتقائية الالتزام بالنماذج المحدثة للتصريحات والإقرارات الضريبية في النظام ومنها تصريحات الاستيراد والانتاج والمناطق المحددة والمشتريات المحلية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بخدمات وتصريحات الضريبة الانتقائية. وأشارت إلى أنه ضمن خطتها التوعوية الشاملة أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة من الأدلة الإرشادية الجديدة ودليل المستخدم الجديد في شأن النماذج المحدثة في النظام والآلية والمتطلبات الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة والتي قامت الهيئة بنشرها في الموقع الالكتروني ومنصة الخدمات الالكترونية للمسجلين ومستخدمي نظام الهيئة. وتتميز أنظمة الهيئة بسهولة الخطوات التي توفرها للتسجيل، وتقديم التصريحات والإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة على مدار الساعة عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي.

ودعت الهيئة قطاعات الأعمال المعنية والمتخصصين للاستفادة من هذه الأدلة لرفع المستوى المعرفي للعاملين في هذه القطاعات بالآلية الجديدة، مؤكدة أن الضريبة الانتقائية هي مسؤولية أي شخص يقوم باستيراد أو إنتاج سلع انتقائية يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة، أو تخزينها في حالات خاصة، أو الإفراج عنها من منطقة محددة.

وطالبت الهيئة كافة قطاعات الأعمال المعنية التي تشمل منتجي، ومستوردي، ومخزني، السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية بالمبادرة إلى تسجيل كافة هذه المنتجات عبر النظام الجديد لتسجيل السلع الانتقائية وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء في شأن السلع الانتقائية، والنسب الضريبية التي تفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي.

وأكدت عدم وجود حد للتسجيل للضريبة الانتقائية، لذلك فإنه يتعين على أي شخص يمارس الأنشطة المتعلقة بالمنتجات المشمولة بالضريبة الانتقائية المبادرة بالتسجيل واحتساب الضريبة المستحقة، مشيرة إلى أن موقع الهيئة يوفر معلومات، وإرشادات تفصيلية للإجراءات المطلوبة بالنسبة لمستوردي، ومنتجي السلع الانتقائية في كافة الحالات، وكذلك الإجراءات المطلوبة بالنسبة للمناطق المحددة وآلية التصريح عن السلع الانتقائية المخزنة فيها