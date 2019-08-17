4 عوامل رئيسة تحدّد مكاسب «بطاقات الاسترداد النقدي»

المصدر: شريف اليماني - دبي

حدّد خبيران، أربعة عوامل تحدّد مكاسب وعوائد بطاقات الاسترداد النقدي «الكاش باك»، وتتضمن نوع المشتريات، والحد الأقصى الشهري للاستخدام، بالإضافة إلى الرسوم السنوية، ومتطلبات الحد الأدنى للإنفاق.

وتتمثل الميزة الرئيسة في بطاقات ائتمان الاسترداد النقدي، في أنها توفر لمستخدميها مكافآت فورية، دون انتظار لتجميع الأميال أو النقاط التي قد تنتهي صلاحية استخدامها في حال عدم تذكر صاحب البطاقة استخدامها. وتتميز أغلبية بطاقات الاسترداد النقدي بأنها بسيطة الاستخدام، ومباشرة للحصول على مكافآتها، كما أن بعض تلك البطاقات لا توجد لها مصروفات سنوية.

وتتضمن مزايا بطاقات الاسترداد النقدي، استرجاع نسبة من قيمة مشترياتهم نقداً. ولكن، كما هي الحال مع أي بطاقة، لا يخلو الأمر من وجود قيود معينة. وبشكل عام، يجب أن يتحقق العملاء من الحد الأقصى للاسترداد النقدي المقدم، نظراً إلى أن أغلبية المنتجات التي ينطبق عليها الاسترجاع النقدي تخضع لسقف محدد شهرياً.

مزايا البطاقات

وتفصيلاً، قال الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الإسلامي، فيليب كينغ، لـ«الإمارات اليوم» إن أبرز مزايا بطاقات الاسترداد النقدي في كونها تتيح لحامليها استرجاع نسبة من قيمة مشترياتهم نقداً ولكن، كما هي الحال مع أي بطاقة، لا يخلو الأمر من وجود قيود معينة.

وأضاف: «قيمة مبلغ الاسترداد النقدي تختلف اعتماداً على نوع المشتريات والحد الأقصى الشهري للاستخدام، بالإضافة إلى الرسوم السنوية ومتطلبات الحد الأدنى للإنفاق. وبالنسبة لبعض البطاقات، مثل بطاقة الاسترداد النقدي من (أبوظبي الإسلامي)، يتلقى مستخدموها استرجاعاً نقدياً على جميع المعاملات، بينما في البطاقات الأخرى مثل (بطاقة سبايس)، فيحظى العملاء باسترجاع نقدي على أنواع محددة من المعاملات، بما فيها المطاعم». وتابع كينغ: «بشكل عام، يجب أن يتحقق العملاء من الحد الأقصى للاسترجاع النقدي المقدم، نظراً إلى أن أغلبية المنتجات التي ينطبق عليها الاسترداد النقدي تخضع لسقف محدد شهرياً».

نسبة كبيرة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «بانك بازار»، المختصة بالخدمات والمعلومات المتعلقة بالتعاملات المصرفية، أدهيل شيتي، إن «مستخدمي بطاقات الاسترداد النقدي يمكنهم الاستفادة من تلك البطاقات عبر حصولهم على نسبة كبيرة من الأموال التي ينفقونها، ولكن هذا الأمر يتطلب أن يكون الاستخدام حكيماً، حتى لا تزيد نسبة الإنفاق فوق طاقة صاحب البطاقة».

وأوضح أن «العملاء يجب أن يضعوا في اعتبارهم، أن هناك فئات عدة من بطاقات الاسترداد النقدي، ولكن أغلب البطاقات تتطلب حداً معيناً من الإنفاق حتى يتم الخصم أو الاسترداد النقدي»، لافتاً إلى أن «هذه البطاقات قد تضع حداً أقصى للمشتريات الشهرية التي يتم الحصول على استرداد نقدي من قيمتها».

50 بطاقة

وقامت «الإمارات اليوم» برصد بطاقات الاسترداد النقدي التي يتم إصدارها في الإمارات والتي تجاوز عددها الـ50 بطاقة، وتقدم العديد من المزايا، إلا أن شروط ومتطلبات استخدام كل بطاقة، تجعل على صاحبها ضرورة مراعاة أربعة عوامل رئيسة التي ستحدد الكُلفة النهائية لتلك البطاقة، وهذه العوامل هي، الراتب ومعدلات الفائدة وقيمة الاسترداد، والقيود.

قيود

توفر بطاقات الاسترداد النقدي العديد من الخيارات لمستخدميها، لكن هناك قيوداً يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار البطاقة المناسبة. ورغم المزايا التي يوفرها كثير من البطاقات، إلا أن مصروفاتها السنوية قد تصل إلى 1000 درهم، وقد يرهن البنك المصروفات السنوية بحجم المشتريات التي يتم إنفاقها، كما أن بعض البنوك تعفي المستخدم من المصروفات السنوية في العام الأول. ومن المحاذير أيضاً التي يجب الالتفات إليها في هذه البطاقات، رسوم الصرف الأجنبي عند السحب من البطاقة في الخارج أو الشراء بالعملة الأجنبية، فهي غالباً ما تصل إلى 3%.

الراتب

كلما زاد الراتب زادت المزايا التي تقدمها تلك البطاقات. وبجانب الخصومات المباشرة على المشتريات، توفر بطاقات «الكاش باك»، مزايا مثل معاملات الفيزا السريعة عند زيارة بعض الدول، وإقامة مجانية في بعض الفنادق، والحصول على نقاط إضافية عند المشتريات بخلاف الاسترجاع النقدي، والتي يمكن تحويلها إلى أميال.

وتتطلب بعض البطاقات تحويل الراتب إلى البنك، وتقدم في هذه الحالة العديد من المزايا للعميل مقارنة بالبنوك التي لا تشترط تحويل الراتب.

معدلات الفائدة

وفقاً لرصد «الإمارات اليوم»، تراوح معدلات الفائدة بين 3.25 و3.5%، ولا تقرن البنوك تلك الفائدة بحجم الراتب، فتقدم مثلاً بطاقات معدل فائدة 3.25% وتطلب رواتب لا تقل عن 7000 درهم، كما تمنح الفائدة نفسها لأصحاب الرواتب التي تصل إلى 40 ألف درهم شهرياً.

قيمة الاسترداد

تراوح قيمة الاسترداد على المشتريات بين 3 و10%، وتختلف من بطاقة إلى أخرى، فبعض البطاقات تتيح هذه القيمة لكل المشتريات اليومية، دون حد أقصى، فيما تحدد بعض البطاقات الأخرى حدوداً قصوى. وتحدد بعض البطاقات مناطق أو جهات محددة لمنح الاسترداد النقدي، كما تمنح بعضها استرداداً بنسبة 50% على بعض الخدمات الترفيهية مثل السينما.

بطاقة «يو بوينتس»

يقدّم بنك الإمارات دبي الوطني، بطاقات عدة للاسترداد النقدي، منها بطاقة «يو بوينتس»، التي توفر استرداداً نقدياً بقيمة 1% في صورة نقاط، مقابل جميع عمليات الإنفاق، وتصل إلى خمسة أضعاف في حال انفاقه في ملكيات «إعمار».

كما يقدم البنك بطاقة ائتمان «بلاتينيوم»، برسوم سنوية 700 درهم، ومعدل فائدة 3.25%.

وتتيح تلك البطاقة دخولاً مجانياً لأكثر من 1000 صالة في المطارات العالمية، كما تقدم خصومات تصل إلى 30% على أكثر من 2000 مطعم في الإمارات، وتوفر 3% خصماً على تذاكر الطيران أو ما يصل إلى 7% خصماً على باقات العطلات من خلال مكتب بنك دبي الإمارات الوطني للسفريات.