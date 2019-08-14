«أوشن هايتس» ناطحة السحاب الـ 19 في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«أوشن هايتس» هو برج سكني من فئة ناطحات السحاب التي تزخر بها مدينة العجائب دبي، والبرج من تطوير شركة «داماك»، ويقع في منطقة «دبي مارينا»، ويبلغ ارتفاعه 310 أمتار (1017 قدماً).

ويبلغ عدد الطوابق في البرج 83 طابقاً، وتم تصميم البرج من قبل شركة AEDAS. وتم البدء في الأعمال الإنشائية في عام 2007، بينما اكتمل بناء البرج في عام 2010.

ويحتل البرج الرقم (19) ضمن قائمة أطول أبراج دبي، ويأتي في المركز (22) على مستوى الدولة، و(24) على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والـ108 عالمياً.

وكانت شركة «داماك» العقارية، كشفت، أخيراً، عن مشروعها الجديد «برج زاده» في منطقة الخليج التجاري بدبي.

ويضم البرج الجديد، شققاً فاخرة بغرفة نوم واحدة توفر إطلالات على قناة دبي المائية، وتم إطلاق المشروع رسمياً في 29 يونيو الماضي.