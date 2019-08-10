«دبي الدولي».. انسيابية حركة المسافرين في «الجمعة المزدحمة» قبيل العيد

المصدر: أزاد عيشو - دبي

شهد مطار دبي الدولي أمس، انسيابية في حركة المسافرين في «الجمعة المزدحمة» قبيل العيد، حيث استقبل المطار أعداداً قياسية من المسافرين على الرحلات القادمة والمغادرة، تزامناً مع إجازة عيد الأضحى. ووفقاً لسجل حجوزات «طيران الإمارات»، فإن حركة المسافرين وصلت إلى ذروتها يوم أمس، الجمعة، إذ توقعت الشركة أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي 100 ألف مسافر. فيما أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن حزمة إجراءات لتسهيل حركة المسافرين خلال عطلة العيد.

ووفقاً لـ«طيران الإمارات» فإن تدفق الركاب المغادرين بدأ بعد ظهر أول من أمس، الخميس، الموافق الثامن من أغسطس الجاري، وسيستمر بوتيرة عالية حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 من أغسطس الجاري، وقدرت أعداد المسافرين الذين سيستخدمون المبنى رقم (3) المخصص لرحلاتها بما يزيد على 372 ألف مسافر.

وبحسب الناقلة، فقد تم فتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، فيما ينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً كانت درجة سفرهم، ويتم إغلاق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة.

وقال نائب الرئيس للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، عيسى الشامسي، إن «مطار دبي الدولي يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، لتسهيل تدفق الركاب بالنسبة لرحلات المغادرة والوصول، فضلاً عن مسافري (الترانزيت)»، مشيراً إلى أن المؤسسة تتخذ إلى جانب شركات الطيران وشركاء الخدمات الآخرين، خطوات لضمان عدم تأثير ارتفاع حجم الحركة على تجربة المتعاملين، إذ تعمل «مطارات دبي» على رفد أعداد الموظفين في نقاط التعامل المباشر مع المتعاملين، بدءاً من رصيف المطار، وانتهاءً ببوابات المغادرة، وذلك في مسعى لضمان التدفق السلس للمسافرين.

وأكد الشامسي أن الخدمات المتاحة في مطار دبي الدولي أسهمت في تغيير تجربة السفر بشكل كبير، مبيناً أنه يمكن للمتعاملين المسافرين التغلب على طوابير الانتظار عن طريق تسجيل الوصول عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد الرحلة أو الاستفادة من مكاتب التسليم السريع والمبكر للأمتعة. وبين أنه يمكن للزائرين المؤهلين (مواطني دول معينة تحصل على تأشيرة الدخول عند الوصول)، والمقيمين في دولة الإمارات (حاملي بطاقة هوية الإمارات) استخدام البوابات الذكية، لتجنب الوقوف في الطوابير عند مراقبة جوازات السفر، سواء أثناء الوصول أو المغادرة.