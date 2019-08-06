"إمداد" تطلق أكاديمية "امتياز" للارتقاء بمعايير قطاع إدارة المرافق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، مؤخراً عن إطلاق أكاديمية "امتياز"، مركز التدريب الجديد التابع لها في الإمارة، والذي تم تصميمه لتزويد أعضاء فريق الشركة بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها في مسيرتهم المهنية لتحقيق النجاح.

تقع الأكاديمية الجديدة، والتي يطلق عليها "امتياز"، في جبل علي، وهي مزودة بكافة التجهيزات اللازمة لاستضافة جلسات التعليم الأكاديمي والتدريب العملي. وستركز المنشأة في المرحلة الأولى على تدريب العاملين في "إسناد"، الشركة التابعة للمجموعة، والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة الماهرة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامة، وذلك من قِبل فريق من خمسة خبراء معتمدين من المعهد البريطاني لعلوم التنظيف BICSc.

ويُعَدُّ المعهد البريطاني لعلوم التنظيف أكبر هيئة مهنية وتعليمية مستقلة في مجال التنظيف على الصعيد العالمي. وتهدف أكاديمية "امتياز" إلى تدريب أكثر من 500 موظف سنوياً على تطبيق 10 مهارات مرتبطة بالتدبير المنزلي، والسلامة في مكان العمل، واستخدام المعدات، والتفاعل مع العملاء، والنظافة الشخصية، وذلك وفقاً للمعايير العالمية التي قام المعهد بإرسائها، بالإضافة إلى تقديم دورة تنشيطية لـ 3,000 موظفاً من "إمداد".

وقال مروان عثمان المدير التنفيذي للموارد البشرية في "إمداد": "لطالما كنا في (إمداد) نضع التطوير المهني والشخصي لجميع أعضاء فرق العمل لدينا على رأس أولوياتنا. نحن فخورون ببدء هذا المشروع، والذي يمثل خطوة محورية في تحقيق هدفنا المتمثل في جعل جميع كوادر القوى العاملة لدينا مؤهلة بالكامل وفقاً لمعايير المعهد البريطاني لعلوم التنظيف. ومما لا شك فيه أن الموظف المدرب تدريباً جيداً، والذي يشعر بالرضا والاعتداد بعمله، يشكل اللبنة الأساسية لنجاحنا، وسوف نستمر في استكشاف طرق جديدة لإيجاد فرص نمو قيمة لأعضاء فريقنا، وذلك بالترافق مع جهودنا الدؤوبة للارتقاء بمستوى خدمات إدارة المرافق التي نقدمها لعملائنا".

والجدير بالذكر أن أكاديمية "امتياز" الحديثة قد تم تصميمها لتلبية الاحتياجات طويلة الأجل لجميع وحدات الأعمال في "إمداد". وبالإضافة إلى برنامج تعريفي شامل لاستيعاب الموظفين الجدد، ستضمن الأكاديمية أن يكون موظفو "إسناد" على اطلاع دائم بآخر تطورات القطاع، وذلك عن طريق توفير دورات تنشيطية منتظمة لديها في مركز التدريب ومن خلال الزيارات الميدانية.