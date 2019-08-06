25 مليار درهم إجمالي مشروعات غاز طبيعي مرتقبة في الإمارات

المصدر: شريف اليماني - دبي

أظهرت بيانات صادرة عن مركز «ميد» للأبحاث أن إجمالي قيمة مشروعات الغاز الطبيعي المرتقب تنفيذها في دولة الإمارات، في مراحل متقدمة ما قبل التنفيذ، يصل إلى 6.8 مليارات دولار (نحو 25 مليار درهم).

وأوضح التقرير أن حجم تلك المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ نحو 25.4 مليار دولار (93.3 مليار درهم)، منها مشروعات بقيمة 21.2 مليار دولار (نحو 77.8 مليار درهم) من المتوقع منح عقودها في عام 2020.

وذكر التقرير أن هناك مشروعات مستقبلية ستوقع عقودها في عام 2019 بقيمة 4.2 مليارات دولار، منها 1.2 مليار دولار لبناء محطة عائمة لـ«تخزين وإعادة تغييز» الغاز المسال على السواحل اللبنانية، ومشروع بقيمة 800 مليون دولار (2.94 مليار درهم) لإنشاء وحدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في الشارقة، مشيراً إلى أن كلا المشروعين في مرحلة «تقييم المناقصة».

وتتضمن المشروعات المستقبلية الأخرى في الإمارات، وفقاً للتقرير، المرحلتين الثالثة والرابعة لتطوير حقلي «الهيل» و«غشه» من قبل شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، ويتوقع أن تصل قيمة المرحلة الثالثة ملياري دولار (7.34 مليارات درهم)، والمرحلة الرابعة مليار دولار (3.67 مليارات درهم).

وهناك مشروع إنشاء المنصة وأنابيب حقل غاز «دلما» في المنطقة البحرية بشمال غربي إمارة أبوظبي بقيمة متوقعة تبلغ مليار دولار (3.67 مليارات درهم)، وتطوير حقل غاز «شاه»، من خلال تدشين المرحلة الثانية من مصنع الغاز بقيمة تبلغ ملياري دولار (7.34 مليارات درهم).

وأوضح التقرير أن حجم مشروعات الغاز الطبيعي التي يجري تنفيذها حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبلغ 62.5 مليار دولار (نحو 229.5 مليار درهم)، متوقعاً ضخ استثمارات تبلغ 186 مليار دولار في مشروعات الغاز خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023.