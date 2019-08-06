%1.4 انخفاضاً في معدل التضخم خلال يونيو 2019

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال يونيو 2019، بنسبة 1.49% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير التضخم خلال يونيو 2019 الذي يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 109.84 نقاط في يونيو الماضي مقابل 111.5 نقطة في يونيو 2018.

ولفتت إلى أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار «مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 5.3%، وأسعار «مجموعة الملابس والأحذية» بنسبة 6.3%، وأسعار مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 1.7%. كما انخفضت أسعار «مجموعة النقل» بنسبة 1.6%، وأسعار «مجموعة السلع المتنوعة» بنسبة 0.8%، وأسعار «مجموعة الصحة» بنسبة 0.07%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار «مجموعة الترويج والثقافة» بنسبة 20.2%، وأسعار «مجموعة المطاعم والفنادق» بنسبة 5.4%، و«مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية» بنسبة 1.7%، وأسعار «مجموعة التبغ» 1.6%.