لوسيرتيراليس: الإمارات ستقدم نسخة استثنائية من «إكسبو»

المصدر: باريس - وام

أكد سكرتير عام المكتب الدولي للمعارض، فيسنتي جونزاليس لوسيرتيراليس، أن «دولة الإمارات العربية المتحدة باتت على أتم الاستعداد لتقديم نسخة استثنائية من (إكسبو) العام المقبل، وأن المكتب الدولي للمعارض راضٍ كل الرضا عن المستوى المتقدم، الذي بلغته التحضيرات اللوجستية والفنية».

وقال، في تصريح له بباريس، إن «المكتب الدولي للمعارض يتابع عن كثب تحضيرات دبي، وآخر مستجداتها المتعلقة باستعدادات الجهات المختلفة في دبي لتنظيم الحدث العالمي، الذي سيقام في أكتوبر 2020، وفي كل مرة يلمس مدى الجاهزية والتقدم في جميع الأشغال والمشروعات، التي التزمت بها دولة الإمارات منذ فوزها باستضافة أكبر معرض بالعالم في دبي».

وأضاف: «ننتظر بشوق كبير إقامة هذه النسخة الاستثنائية والفريدة من (إكسبو) في دولة الإمارات، وعندنا يقين في المكتب الدولي للمعارض بأن دبي ستبهرنا وستبهر العالم في 2020، لأننا ومنذ التتويج الإماراتي باستضافة (إكسبو)، لمسنا ونلمس باستمرار روح الفريق الواحد الذي يضع نصب أعينه هدفاً واحداً، هو إخراج هذا الحدث بأبهى صورة، وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته على جميع الصعد والمستويات، فكل التحضيرات تسير وفق البرنامج الزمني الذي اعتمد من قبل دولة الإمارات، ووضع أمام أعيننا طيلة الاجتماعات التي عقدناها في الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض».