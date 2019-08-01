1.13 مليار درهم صافي أرباح «إعمار مولز» في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إعمار مولز» عن نمو صافي أرباحها بنسبة 3% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، لتصل إلى 1.13 مليار درهم، مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2018، التي بلغت 1.102 مليار درهم. وحققت «إعمار مولز» إيرادات بقيمة 2.227 مليار درهم بنمو نسبته 6%، مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2018 التي بلغت 2.103 مليار درهم.

وأظهرت النتائج المالية تحقيق «إعمار مولز»، خلال الربع الثاني من عام 2019، إيرادات بقيمة 1.152 مليار درهم، بنمو نسبته 8%، مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2018 التي بلغت 1.065 مليار درهم، وبنمو نسبته 7%، مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2019 التي بلغت 1.075 مليار درهم.

وأعلنت «إعمار مولز» عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم، أي ما يعادل 10% من رأسمال أسهم الشركة.

واستقطبت أصول «إعمار مولز»، التي تشمل: «دبي مول»، «دبي مارينا مول»، «مجمع الذهب والألماس»، «سوق البحار»، ومراكز التسوّق ضمن المجمعات السكنية، 68 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 2%، مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 67 مليون شخص.

واستقبل «دبي مول» 41 مليون زائر بنمو نسبته 2%، مقارنة بعدد الزوار المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وحافظت الشركة على معدل إشغال قوي في جميع أصولها، بلغ 92% خلال النصف الأول من عام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» عضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، محمد العبار إن «تركيز (إعمار مولز) موجه نحو إثراء تجربة المتعاملين، ما أثمر عن نمو مستدام تحققه الشركة على مستوى مراكز التسوّق أو عبر الإنترنت، من خلال شركة (نمشي) التي استحوذنا عليها كلياً. ويعكس الأداء الإيجابي للشركة المكانة المميزة لأصولنا كوجهات تسوّق وترفيه مفضلة، وهو يعبّر أيضاً عن النمو الكبير في أعداد السياح القادمين إلى دبي التي رسخت مكانتها محوراً عالمياً بارزاً للسياحة والأعمال».