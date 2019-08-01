3 باقات تمويلية لأصحاب المشروعات القائمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع - الذراع التمويلية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي - ثلاث باقات تمويلية لأصحاب المشروعات القائمة، من الراغبين في استدامة مشروعاتهم الحالية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الحزم التمويلية تغطي: قرض التوسع لدعم أصحاب المشروعات في قطاع المطاعم الموجودين في السوق من عامين إلى خمسة أعوام، ويصل مبلغ التمويل إلى مليون درهم، وقرض تمويل الأصول المصمم لتخفيف عبء تكاليف المعدات والأصول عن أصحاب المشروعات الريادية، الذين أكلموا عاماً إلى ثلاثة أعوام في السوق، وقرض التمويل قصير الأجل، لدعم المشروعات القائمة من عامين إلى خمسة أعوام، عبر توفير السيولة حتى 500 ألف درهم.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن شح السيولة النقدية يعيق في معظم الأحيان توسع المشروعات، وأكد أن إطلاق هذه الخيارات التمويلية جاء للتغلب على الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الجناحي: «أطلق الصندوق الخيارات التمويلية الجديدة بعد دراسة مفصلة أجراها فريق العمل، من خلال الاطلاع على ردود أفعال وآراء عدد من رواد الأعمال الذين يعانون شحاً في السيولة التشغيلية، ويفتقرون إلى الحلول المالية التي تدعم توسع أعمالهم، ومن هذا المنطلق أطلق الصندوق هذه المنتجات التي تمنح المستفيدين تسهيلات ائتمانية تلبي رغباتهم، وتحقق الغرض التنموي والتنافسي لرواد الأعمال في مزاولة مشروعاتهم القائمة».

بدوره، أكد نائب المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، سعيد مطر المري، أن الكفاءات الوطنية تمتلك الحس الإبداعي، والتنوع في الأفكار في مختلف قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم استدامة روح الابتكار بين المواطنين الإماراتيين لتشمل جميع المشروعات والقطاعات الاقتصادية، التي تحقق رافداً حقيقاً يضاف إلى الناتج المحلي.