منع بيع السجائر بدون الطوابع الضريبية الرقمية بالأسواق المحلية اعتباراً من الغد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس 2019 سيتم منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية.

واوضحت أنه تم اعتماد نوعين من "الطوابع الضريبية الرقمية" يتمثل الأول في الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته (بما فيها السجائر) التي يسمح بتداولها في كافة الأسواق المحلية في دولة الإمارات وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن منع تداول عبوات السجائر الغير معرفة ب "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية يأتي في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الحالي، ويهدف لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة ومكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ"، وقرار الهيئة رقم (3) لسنة 2018 في الشأن ذاته.

ودعت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم كافة التجار والمنتجين بالأسواق المحلية للالتزام بتداول عبوات السجائر المعرفة بالطوابع الضريبية الرقمية فقط تجنباً للتعرض لغرامات المخالفات القانونية لإجراءات تطبيق قرار "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته" المتمثلة في (الطوابع الرقمية) التي يتم تثبيتها على عبوات هذه المنتجات قبل توريدها للأسواق المحلية.

كما ناشدت الهيئة كافة المستهلكين بالتأكد من وجود (الطوابع الضريبية الرقمية) على عبوات السجائر التي يقومون بشرائها وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة عن التجار المخالفين، مشيرة إلى أن تطبيق قرار "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته" يساهم في إحكام الرقابة على الأسواق بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية للتأكد من الالتزام الضريبي وضمان جودة وسلامة المنتجات في أسواق الدولة بالتحقق من مطابقة المنتجات لمعايير الجودة القياسية.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية عمل الهيئة التي تهدف لمكافحة التهرب الضريبي، والمساهمة في حماية المستهلكين والحفاظ على سلامة البيئة، من خلال آليات رقابية إلكترونية متطورة تتميز بالدقة والكفاءة، لتطبيق التشريعات المتكاملة التي صدرت بهذا الخصوص، والتي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بالصحة والبيئة إلى الأسواق.

وقال : "حرصت الهيئة على تنفيذ خطة توعية متكاملة بدأت منذ الربع الثاني من عام 2018 قبل بدء التطبيق بعدة شهور للإعداد المبكر وتهيئة الأسواق المحلية للاستعداد لتطبيق نظام "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته" بكفاءة، وبما لا يؤثر على الأنشطة التجارية للقطاع، فقامت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الشركة المشغلة للنظام بعقد لقاءات عديدة، وورش عمل لمستوردي ومنتجي وتجار التبغ ومنتجاته، حققت نجاحاً ملحوظاً واستجابة كبيرة من المعنيين، حيث تم تقديم عروض توضيحية حول النظام وتمت الإجابة على كافة استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال المعنية، كما تم تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تم خلالها توضيح آليات تطبيق النظام، وأهدافه، والبرنامج الزمني للتطبيق".

وأوضح : "منح قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ فرصة كافية لكافة المعنين للاستعداد اللازم لتطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بشكل سلس ودقيق، من خلال برنامج زمني تدريجي امتدًّ لفترة طويلة".

وأضاف : "وفر البرنامج الزمني -الذي وضع بعد دراسات دقيقة- فترة كافية ليتمكن التجار والمنتجين من الاستعداد لتطبيق النظام الجديد، فاعتباراً من الأول من شهر يناير الماضي بدأت شركة دي لا رو المشغلة للنظام بالتعاون مع الهيئة في توفير الطوابع الضريبية الرقمية ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من قبل المستوردين أو المنتجين للسلع الانتقائية المحددة التي تشمل جميع أنواع السجائر، واعتباراً من الأول من شهر مايو الماضي بدأ منع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود "الطوابع الضريبية الرقمية" عليها، واعتباراً من بداية أغسطس 2019 يبدأ المنع التام لتداول جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية في الأسواق المحلية".

وذكر أن الهيئة حرصت كذلك على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لمفتشي دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر الجمارك المحلية في الدولة حول "أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، مشيراً سعادته إلى أن ذلك جاء في إطار الاستعداد لتنفيذ الحملات التفتيشية للتأكد من الالتزام بحظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر غير المُعرَّفة بالطوابع الضريبية الرقمية في الأسواق المحلية اعتباراً من يوم غدٍ، بما يعزز آليات الرقابة على الأسواق في هذا المجال لمنع بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات وغير مستوفاة للضريبة المستحقة.

وأكد أنه سيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة أنواع التبغ ومنتجاته، بهدف توفير إطار دقيق يساهم في مكافحة التهرب الضريبي وحماية المستهلكين من الغش التجاري.

وحدد قرار مجلس الوزراء بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته آلية وضع العلامات المميزة "الطوابع الضريبية الرقمية" لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بتثبيتها على هذه السلع داخل منشأة انتاج السلع الانتقائية المحددة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو قبل الاستيراد إذا تم انتاجها خارج الإمارات وذلك بالطريقة وفي المكان الذي حددته الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.