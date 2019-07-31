1.13 مليار درهم صافي أرباح «إعمار مولز» بالنصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت «إعمار مولز»، والتي تمتلك «إعمار العقارية»، عن نمو صافي أرباحها بنسبة 3% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 لتصل إلى 1.13 مليار درهم، مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2018 والتي بلغت 1.102 مليار درهم. وحققت «إعمار مولز» خلال النصف الأول من العام الجاري، إيرادات بقيمة 2.227 مليار درهم، بنمو نسبته 6% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2018 والتي بلغت 2.103 مليار درهم.

وحققت «إعمار مولز» خلال الربع الثاني من عام 2019 إيرادات بقيمة 1.152 مليار درهم، بنمو نسبته 8% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2018 التي بلغت 1.065 مليار درهم، وبنمو نسبته 7% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2019 والتي بلغت 1.075 مليار درهم.

وفي إطار التزامها بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، قامت «إعمار مولز» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم، أي ما يعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة، وذلك للعام الرابع على التوالي وخلال الربع الثاني من العام.

واستقطبت أصول «إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، عدداً كبيراً من الزوار، وصل إلى 68 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 2% مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 67 مليون شخص.

واستقبل «دبي مول»، أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، 41 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2019، بنمو نسبته 2% مقارنة بعدد الزوار المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وحافظت الشركة على معدل إشغال قوي في جميع أصولها، بلغ 92 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، محمد العبار: «لطالما كان تركيز (إعمار مولز) موجهاً نحو إثراء تجربة العملاء، وهو ما أثمر عن النمو المستدام الذي تحققه الشركة سواء على مستوى مراكز التسوق أو عبر الإنترنت من خلال شركة (نمشي) التي استحوذنا عليها كلياً. ونحن مستمرون في العمل انطلاقاً من استراتيجية التسوق الشاملة (أومني تشانل) لنضمن تجربة تسوق استثنائية لجميع عملائنا. ويعكس الأداء الإيجابي للشركة المكانة المميزة لأصولنا كوجهات تسوق وترفيه مفضلة لدى الجميع، وهو يعبر أيضاً عن النمو الكبير في أعداد السياح القادمين إلى دبي، التي رسخت مكانتها كمحور عالمي بارز للسياحة والأعمال».