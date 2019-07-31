«صندوق محمد بن راشد» يطلق 3 باقات تمويلية لأصحاب المشاريع القائمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أطلق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، 3 باقات تمويلية لأصحاب المشاريع القائمة، من الراغبين في استدامة مشاريعهم الحالية، والتوسع في النمو لتحقيق طموحاتهم المهنية. وتضاف هذه الباقات إلى حزمة الخدمات التمويلية التي يوفرها الصندوق لأصحاب المشاريع الريادية الجديدة والقائمة على مستوى إمارة دبي.

وتؤكد (المؤسسة) من هذه الخطوة، مسؤوليتها نحو تحفيز المواهب والأفكار الابداعية، ودعم تطور المشاريع الجديدة والقائمة لتشكل منافساً في السوق المحلية ومحرك أساسي في دفع الحركة الاقتصادية والناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وتتوفر الحزم التمويلية لتغطي تنوع الاحتياجات المالية، ومن أبرز هذه الخدمات الجديدة: قرض التوسع، لدعم أصحاب المشاريع في قطاع المطاعم المتواجدين في السوق من 2 إلى 5 سنوات ويصل مبلغ التمويل إلى مليون درهم، وقرض تمويل الأصول المصمم لتخفيف عبء تكاليف المعدات والأصول عن أصحاب المشاريع الريادية، والذين أكلموا 1 إلى 3 سنوات في السوق، ويهدف هذا التمويل إلى توسيع إمكانيات رواد الأعمال وتمكينهم من تحقيق الطموحات. وقرض التمويل قصير الأجل، لدعم المشاريع القائمة من 2 إلى 5 سنوات، عبر توفير السيولة لغاية 500 ألف درهم، ليواصلوا مسيرتهم العملية دون عقبات.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «يمتلك أصحاب المشاريع القائمة العديد من الرؤى والخطط المستقبلية التي تخدم مسيرة عملهم من حيث التوسع والنمو والتنافس مع الشركات المتواجدة في السوق المحلية، ولتحقيق هذه الخطوات يجب التغلب على واحدة من أبرز المعوقات، ألا وهي شح السيولة النقدية التي تعيق في أغلب الأحيان توسع مشاريعهم، وجاء إطلاق هذه الخيارات التمويلية للتغلب على الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف الجناحي: «أطلق الصندوق الخيارات التمويلية الجديدة بعد دراسة مفصلة أجراها فريق العمل، من خلال الاطلاع على ردود أفعال وآراء عدد من رواد الاعمال الذين يعانون من شح في السيولة التشغيلية ويفتقرون للحلول المالية التي تدعم توسع أعمالهم، ومن هذا المنطلق أطلق الصندوق هذه المنتجات التي تمنح المستفيدين تسهيلات ائتمانية تلبي رغباتهم، وتحقق الغرض التنموي والتنافسي لرواد الأعمال في مزاولة مشاريعهم القائمة».

وأكد نائب المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، سعيد مطر المري، على أن الكفاءات الوطنية تمتلك الحس الإبداعي، والتنوع في الأفكار في مختلف قطاعات الأعمال، مشيرا إلى أن الصندوق يدعم استدامة روح الابتكار بين المواطنين الإماراتيين لتشمل جميع المشاريع والقطاعات الاقتصادية التي تحقق رافداً حقيقاً يضاف إلى الناتج المحلي.