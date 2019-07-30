الصور الأولى لطائرة "طيران الإمارات" الجديدة "777 إكس" بأكبر محرك في العالم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كُشف اليوم عن الصور الأولى لطائرة "طيران الإمارات"، من طراز "بوينغ 777 إكس" المزودة بأكبر محرك نفاث في العالم GE9X من شركة جنرال إلكتريك للطيران.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الطائرات العمود الفقري لأسطول "طيران الإمارات" خلال السنوات المقبلة، بعد أن تقدمت بطلبية لشراء 150 طائرة من هذا الطراز بقيمة 206 مليارات درهم.

وتتراوح الطاقة الاستيعابية للطائرة، التي يصل سعرها نحو 400 مليون دولار أميركي، بين 356 و414 راكباً بحسب الطراز، ومن المتوقع أن تبدأ "طيران الإمارات" بتسلم أول طائرة من هذا الطراز في منتصف العام المقبل، أو بداية العام 2021.

وتم طرح هذه الطائرة خلال معرض دبي للطيران في عام 2013، وأعلنت "طيران الإمارات" حينها عن أول طلبية لها، وهي الأكبر مقارنة بالناقلات الجوية الأخرى.

وتمتاز الطائرة بالتصميم الفريد للأجنحة القابلة للطي، وستضمن الأجنحة المفصلية، الأولى من نوعها في الطائرات التجارية، إمكانية العمل في المطارات كافة.

وتتمتع طائرات "777-9إكس" بكفاءة أعلى بنسبة 12% من حيث كمية استهلاك الوقود، مقارنة بجميع الطائرات المنافسة، فيما ستكون طائرات "777-8إكس" أكثر كفاءة بنسبة 5% مقارنةً مع منافساتها.