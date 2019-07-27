كشوفات الحساب الإلكترونية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

كشف الحساب الإلكتروني هو نسخة إلكترونية من كشف الحساب المصرفي الورقي، ليتمكن المتعامل من حفظه أو طباعته مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص به.

ولاقت كشوف الحساب الإلكترونية رواجاً كبيراً بين البنوك والمؤسسات المالية، وتوفر للمتعاملين استلام واستعراض بيانات حساباتهم في أي وقت ومن أي مكان. ويتم إرسال كشوف الحساب الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني الذي يحدده المتعامل بصيغة ملف PDF، وتكون محمية بكلمات مرور يدخلها المتعامل، ونتيجة لذلك، فإن كشوف الحساب الإلكترونية أكثر أماناً من كشوف الحساب الورقية، لأن المتعامل هو الشخص الوحيد الذي سيكون قادراً على الوصول إلى بريده الإلكتروني، فضلاً عن أنها لن تضيع، ولن تتم سرقتها من البريد، ولا يتم تطبيق أي رسوم على إصدارها، كما ستضمن الكشوف الإلكترونية أن يتم استلامها في التاريخ ذاته، وبالتالي لن يكون هناك داعٍ لانتظار البريد.