1.4 مليون بطاقة ائتمان حصيلة هجمات سرقة البيانات المالية خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفضى بحث جديد لشركة إف 5 نتوركس إلى أن صفحات الدخول إلى مواقع التسوق الإلكتروني باتت تشكل أهدافاً لمجرمي الفضاء الإلكتروني والذين يسعون إلى الاستيلاء على المعلومات المالية الشخصية.

وشمل البحث الصادر تحت اسم "تقرير مختبرات إف 5 للتطبيقات 2019" دراسة مستفيضة لـ 760 تقرير خاص بعمليات احتيال إلكتروني، وتوصل البحث إلى أن عمليات سرقة المعلومات المالية هي أكثر التكتيكات استخداماً خلال عمليات القرصنة الإلكنترونية.

وتتمثل هذه الطريقة باستخلاص المعلومات المالية من متصفح الويب للشخص المستهدف وتحويلها إلى موقع آخر تحت سيطرة المهاجم.

وأشارت البيانات التي كشفت عنها مختبرات إف 5 نتوركس إلى أن أسلوب سرقة المعلومات المالية اعتمدت في 71% من عمليات الاحتيال التي تمت دراستها خلال العام 2018.

كما أفضت دراسة البيانات المرتبطة بعمليات الإحتيال إلى أن 83 بالمائة من هذه العمليات المسجلة في 2019 قد تمت من خلال هجمات لسرقة المعلومات المالية من نماذج الدفع الإلكتروني عبر الشبكة لتؤثر على ما مجموعه 1.396.969 بطاقة ائتمان.

أما بالنسبة للهجمات التي كانت ناجحة في تحقيق مبتغاها، فقد أظهر البحث أن 49 بالمائة من هذه الهجمات استهدفت قطاع البيع بالتجزئة، يليه قطاع خدمات الأعمال بنسبة 14 بالمائة، وأخيراً قطاع التصنيع بنسبة 11 بالمائة.