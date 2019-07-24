بوينغ قد توقف إنتاج 737 ماكس أو تخفضه إذا تأخرت عودتها

المصدر: لندن - رويترز

قال دينيس مويلنبرغ الرئيس التنفيذي لبوينغ اليوم الأربعاء إن الشركة لا تستبعد مزيدا من الخفض أو الوقف المؤقت لإنتاج الطائرة 737 ماكس الموقوفة عن التحليق إذا تعينت مراجعة تقديراتها لموعد عودتها إلى الخدمة.

وخفضت بوينغ إنتاج طائرتها الأفضل مبيعا 20 بالمئة في أبريل إلى 42 طائرة شهريا من 52 طائرة، بعد أسابيع من وقف تشغيلها في أنحاء العالم في أعقاب حادثي تحطم مميتين.

وأبلغ مويلنبرغ، المحللين أن بوينغ تُقدر أن الطائرة ستبدأ العودة للخدمة "في أوائل الربع الأخير من العام" وتخطط بناء على هذا التوقع لمواصلة إنتاج 42 طائرة شهريا، ترتفع إلى الهدف الأصلي لإنتاج 57 طائرة شهريا في 2020.

لكنه أضاف أن بوينغ ستواصل تقييم تلك الخطط، وقال "إذا تغيرت تقديراتنا لعودة الطائرة إلى الخدمة، فقد نحتاج إلى زيادة معدل خفض الإنتاج بدرجة أكبر أو خيارات أخرى من بينها الوقف المؤقت لإنتاج الطائرة ماكس".