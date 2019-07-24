410 ملايين درهم أرباح «نور بنك» الصافية خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق «نور بنك» أرباحاً صافيةً بقيمة 410 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2019، وبزيادة قدرها 29% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 11% عن صافي الأرباح المُحققة في عام 2017 بأكمله.

وارتفعت إيرادات البنك، الناتجة عن الأداء المتنوع على صعيد خطوط الأعمال، بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2019، تماشياً مع خطط البنك الموضوعة للنمو في العام 2019.

وحقّق البنك عائدات سنوية على حقوق المساهمين بنسبة 16.1%، وعزّز ارتفاع إجمالي قيمة الموجودات بنسبة 4% من النمو الإجمالي للبنك بشكل عام، في حين ازدادت تمويلات المتعاملين بنسبة 5%، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 11% مُقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

وحافظ المركز المالي للبنك على متانته مع تحسّن جودة الموجودات ونسب السيولة ورأس المال القوية. وارتفعت نسبة التمويل مُنخفض القيمة إلى 4.3%، مع انخفاض كلفة المخاطر إلى 1.9%، في ما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2%، وسجلت نسبة الشريحة الأولى من الأسهم العادية 11.5%، وبتحسن نسبته 1.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

وأرجع الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، جون أيوسيفيديس، النتائج القياسية للنصف الأول من عام 2019، إلى متانة المركز المالي للبنك، والأداء القوي على مستوى قطاعات الأعمال كافة.

وقال: «أسهمت إدارتنا المنضبطة للتكاليف، وتراجع تكاليف انخفاض القيمة في الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح، وتحسن نسبة الكلفة إلى الدخل بشكل كبير. كما يشير استقرار نسبة التمويلات منخفضة القيمة والتغطية العالية للمخصّصات إلى تحسّن مستوى جودة دفتر تمويل البنك».