«دبي للخدمات المالية»: التحقيق في قضية «أبراج كابيتال» معقد للغاية وواسع النطاق

المصدر: شريف اليماني - دبي

انضمت 20 شركة جديدة إلى الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية خلال العام الماضي، بعد أن وصل عدد الشركات الخاضعة للسلطة إلى 491 شركة مرخصة مقارنة بـ 471 شركة مرخصة خلال العام السابق، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايرولت، في تقرير السلطة عن عام 2018، الصادر اليوم.

وقال ستايرولت، إنه بالإضافة إلى الشركات المرخصة، هناك 116 شركة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و16 مدققا مسجلا، بجانب 69 صندوقا، منهم 25 صندوقا جرى تسجيلهم العام الماضي، يخضعون للسلطة.

وأوضح أن هناك بنوك تجارية قيد الترخيص، من السلطة، مشيرا إلى أن إجمالي الميزانيات العامة للبنوك التجارية المتواجدة حاليا بمركز دبي المالي العالمي يبلغ 160 مليار دولار، وهذه البنوك تقوم بتحسين الاستقرار المالي عن طريق جذب الموارد الرأسمالية إلى المنطقة.

وفيما يتعلق بقضية «أبراج كابيتال»، قال ستايرولت إن «التحقيق معقد للغاية، وواسع النطاق، ويجرى متابعته عن كثب»، مؤكدا على أن (السلطة) تركز اهتمامها على الإدارة العليا المسؤولة عن إدارة شؤون الشركات والصناديق ذات الصلة، والأشخاص الذين فشلوا في تحمل مسؤولياتهم في تحديد المخالفات أو الإبلاغ عنها. وأكد أن (السلطة) ستستخدم كافة صلاحياتها للتعامل مع المسؤولين عن تجاوزات الشركة.

وتابع: «نتبنى المنهج الاستباقي في نهجنا التنظيمي القائم على المخاطر، ونتوخى الحذر في جهودنا المستمرة لدعم مستوى عال من الانضباط المالي في المركز. ونعمل باستمرار على ترسيخ الوضوح في جميع لوائحنا وقواعدنا. ونولي أهمية كبيرة لصرامة وعدالة تطبيق هذه القواعد». وأكد على أن (السلطة) ملتزمة بتوجيه الشركات لتنفيذ التغييرات اللازمة في الحوكمة من أجل تحقيق رقابة كافية للمخاطر.