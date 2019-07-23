حكومة الإمارات الأولى عالمياً في إطلاق نطاق من حرف واحد لبوابتها الرسمية

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

أطلقت حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد لبوابتها الرسمية، ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد (U)، وذلك بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشروعات والاستراتيجيات والقوانين في الدولة.

ويمتاز النطاق الجديد الذي جرى تطويره بالتعاون بين مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنه يتألف من الأحرف الثلاثة لاسم دولة الإمارات باللغة الإنجليزية (u.ae)، إذ يمثل الحرف الأول عنوان البوابة، فيما يشكل الحرفان الثاني والثالث النطاق المعتمد لدولة الإمارات باللغة الإنجليزية «AE».

وتعد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات منصة متكاملة للخدمات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية، وأهم البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في الدولة، مثل التعليم، والاقتصاد، والأعمال، والبنية التحتية، وقوانين الإقامة، والصحة، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية.

وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن النطاق الإلكتروني الجديد، يعد أول نطاق حكومي في العالم مكوّن من حرف واحد وهو «U» باللغة اللاتينية، ويعمل كداعم قوي لمركز الدولة في مؤشر الخدمات الذكية عالمياً التابع للأمم المتحدة.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش لقاء عقد في مقر الهيئة في دبي، أمس، لإعلان إطلاق النطاق الجديد للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات، أن النطاق الجديد سيوفر مجالاً أكثر سهولة للمتعاملين في النفاذ إلى البوابة، وبالتالي تعزيز مركز الدولة في مؤشر الخدمات الذكية، الذي تتبوأ فيه الدولية حالياً المركز السادس عالمياً، وتستهدف المركز الثالث في تقييم عام 2020، والتصدر عالمياً في عام 2021.

وأوضح أن البوابة الرسمية تتضمن 3000 خدمة حكومية، ما يجعلها منصة شاملة لخدمة المتعاملين من مختلف الشرائح على المستوى الاتحادي. كما تعتبر قاعدة بيانات شاملة عن الدولة، إذ تشمل نحو 1000 حزمة للبيانات من مختلف الجهات الحكومية، إضافة إلى بيانات من مؤسسات للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن البوابة بنطاقها المتفرد على المستوى الدولي، والمكون مع حرف واحد يكمل الأحرف الثلاثة لدولة الإمارات العربية المتحدة U.A.E لاقت انبهاراً بفكرة النطاق من ممثلي جهات عالمية، خصوصاً أن النطاق لبوابة شاملة بالخدمات لفئات المجتمع كافة، ومنهم أصحاب الهمم.

وذكر المنصوري أن البوابة تخدم متعاملين من خارج الدولة، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي البوابة خلال العام الماضي بلغ خمسة ملايين مستخدم، 37% منهم متعاملون من خارج الدولة.

5 ملايين مستخدم في 2018

بلغ عدد زيارات صفحات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات نحو 7.5 ملايين زيارة، فيما بلغ عدد مشاهدات صفحات البوابة أكثر من 12 مليون مشاهدة، ووصل عدد مستخدميها خلال عام 2018 إلى نحو خمسة ملايين مستخدم.

ويتضمن الجانب المعلوماتي في البوابة حقائق وأرقاماً ومعلومات حول الهيكل التنظيمي لحكومة دولة الإمارات، والآباء المؤسسين للاتحاد، واستراتيجيات ومبادرات حكومة الإمارات، وأهدافها التنموية والمستقبلية.

كما تضم البوابة ركناً للمشاركة الإلكترونية، يشمل منتدى إلكترونياً، ومدونات واستطلاعات رأي واستبيانات ونافذة للمحادثة المباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى روابط لصفحات حكومة الإمارات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب».