7598 فرصة عمل جديدة في دبي خلال شهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال يونيو 2019 وصل إلى 2394 رخصة، بمعدل 79 رخصة يومياً في دبي.

وأضاف التقرير أن الرخص الجديدة أسهمت في إضافة 7598 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 58.5%، والتجارية 38.9%، والسياحية 1.9%، والصناعية 0.7%.

ووفقاً لاقتصادية دبي، فإن هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة للدائرة، تؤكد على استمراريتها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

المعاملات المنجزة

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال يونيو 2019 وصل إلى 22 ألفاً و759 معاملة. في ما أنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 19 ألفاً و912 معاملة، تشكل ما نسبته 87% من إجمالي المعاملات المنجزة.

وسجلت عملية حجز الأسماء التجارية 3593 إجراء، في ما بلغ عدد الموافقات المبدئية 2905 إجراءات، ووصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 906 تصاريح، ما يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، وزيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي من جهة أخرى.

تجديد الرخص

ووصل إجمالي معاملات التجديد نحو 10 آلاف و417 معاملة خلال يونيو من 2019، ضمت 5335 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 51.2% من إجمالي المعاملات، ما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى، وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 250 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة «تاجر» 219 رخصة.

الجنسيات والمناطق

أما بالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، فقد جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، يليها الهند وباكستان ومصر، ووبريطانيا، والصين، والأردن، والسعودية، والفلبين، ولبنان.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر يونيو من 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، إذ حازت منطقة «بر دبي» النسبة الكبرى بإجمالي 1399 رخصة، يليها منطقة ديرة 993 رخصة، ومنطقة «حتا» بواقع رخصتين تجاريتين جديدتين.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 64.8% من إجمالي جميع المناطق،. وجاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى (13.4%)، يليها البرشاء الأولى (12.2%)، وبرج خليفة (10.3%)، والفهيدي (10.1%)، وبور سعيد (5.3%)، والمركز التجاري الأول (3.0%)، وعود ميثاء (3.0%)، وأم الرمول (2.8%)، والمرر (2.8%)، ونايف (1.9%).