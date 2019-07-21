«روّاد» تدعم 4 مشروعات ريادية للشباب بمليوني درهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة التنفيذية لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد)، أخيراً، اجتماعها الدوري الـ20، الذي تضمن مناقشة واعتماد تمويل عدد من المشروعات المقدمة للمؤسسة، إيماناً منها بالطاقات الإبداعية الكامنة لدى شباب الإمارات، وحرصها الدائم على الاستفادة المثلى من الإمكانات والخدمات والفرص التي وفرتها الدولة لروّاد الأعمال.

وناقشت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، المشروعات المقدمة إلى برنامج التمويل، بعد أن اطلعت على نسخ من دراسات الجدوى التي أعدها أصحاب هذه المشروعات، وتقارير تقييم المؤسسة للدراسات. وأقرّت اللجنة دعم وتمويل أربعة مشروعات ريادية بقيمة إجمالية تصل إلى مليوني درهم، وتشمل قطاعات الصحة، والتجارة الإلكترونية، والترفيه، والنقل.

وترأس الاجتماع، الذي أقيم في مقر المؤسسة، رئيس اللجنة التنفيذية، خالد بن بطي الهاجري، بحضور الأعضاء: خليل جمعة المنصوري، وعبدالله الطنيجي، ومدير مؤسسة «روّاد»، حمد المحمود، ومديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع، فاطمة آل علي، ورئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع بالمؤسسة، هيثم الشرقاوي.

وقال حمد المحمود، إن «المشروعات التي تم اعتمادها، خلال الاجتماع، استوفت الشروط كافة، واتصفت بالتنوع من جهة، وبتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي من جهة ثانية، وبفضل الدعم الذي تقدمه (روّاد) للمشاريع الريادية، فإننا نمكّن أبناء وبنات الوطن من الانطلاق بنجاح في المشروعات التي من شأنها تقديم خدمات متعددة لمصلحة المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة».

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بموائمة إجراءات التمويل مع المؤسسات ذات الصلة، لتجنب الازدواجية والتعارض في تحقيق الأهداف، وأكدت على ضرورة المتابعة المستمرة في خطوات تأسيس المشروعات المموّلة، والتأكد من جاهزيتها عند صرف دفعات التمويل.