نصائح لحماية كلمات المرور

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تستخدم كلمات المرور في أنظمة الكمبيوتر والمواقع الإلكترونية للتحقق من شخصيتك قبل السماح لك بالوصول إلى الحسابات، تعرف إلى أبرز النصائح لحماية كلمة المرور:

• اختيار كلمات مرور يصعب التنبؤ بها، ويسهل حفظها.

• اختيار كلمات مرور مميزة تحتوي على تركيبة من حروف الأبجدية والأرقام والرموز الخاصة.

• تغيير كلمات المرور الخاصة بك بشكل منتظم.

• يجب إنشاء كلمات مرور مختلفة لكل تطبيق أو لكل خدمة عبر الإنترنت.

• يجب ألا تحتوي كلمات المرور على أحرف أو أرقام متطابقة ومتسلسلة.

• تعطيل خيار «الإكمال التلقائي» من الهويات أو كلمات المرور المستخدمة عند تسجيل الدخول.

• الحفاظ على سرية كلمة المرور وعدم كشفها لأي شخص، وتغييرها على الفور في حال وجود أي شك تجاهها.