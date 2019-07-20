نصائح لحماية كلمات المرور

تستخدم كلمات المرور في أنظمة الكمبيوتر والمواقع الإلكترونية للتحقق من شخصيتك قبل السماح لك بالوصول إلى الحسابات، تعرف إلى أبرز النصائح لحماية كلمة المرور:
• اختيار كلمات مرور يصعب التنبؤ بها، ويسهل حفظها.
• اختيار كلمات مرور مميزة تحتوي على تركيبة من حروف الأبجدية والأرقام والرموز الخاصة.
• تغيير كلمات المرور الخاصة بك بشكل منتظم.
• يجب إنشاء كلمات مرور مختلفة لكل تطبيق أو لكل خدمة عبر الإنترنت.
• يجب ألا تحتوي كلمات المرور على أحرف أو أرقام متطابقة ومتسلسلة.
• تعطيل خيار «الإكمال التلقائي» من الهويات أو كلمات المرور المستخدمة عند تسجيل الدخول.
• الحفاظ على سرية كلمة المرور وعدم كشفها لأي شخص، وتغييرها على الفور في حال وجود أي شك تجاهها.