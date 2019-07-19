514 شركة فعالة في مجال تجارة البهارات والتوابل بدبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الشركات العاملة في مجال تجارة البهارات والتوابل بدبي يصل إلى 514 شركة، تضم: نشاط «تجارة البهارات والتوابل» (375 رخصة)، و«تعبئة البهارات والتوابل» (132)، و«تجهيز الصلصة والبهارات والتوابل» (7). وتأسست أول ثلاث شركات في هذا المجال منذ عام 1963، ومازالت تعمل حتى الآن.

ويأتي إطلاق التقرير للتعرف إلى الأنشطة الخاصة بتجارة البهارات والتوابل، وحجم الرخص الموزعة من حيث عدد المستثمرين وجنسياتهم، ليكون لدى رجال الأعمال دراية وإلمام بهذا المجال المهم، حيث يعد إنتاج وتعبئة وتغليف التوابل والبهارات من الصناعات الواعدة في الأسواق المحلية.

وبالنسبة لتوزيع الرخص في مجال تجارة البهارات والتوابل بدبي وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها الكويت وباكستان والمملكة العربية السعودية، ومصر ولبنان والأردن، وأميركا وبريطانيا وفرنسا. ووصل عدد المستثمرين في تجارة البهارات والتوابل إلى 2642 مستثمراً، منهم 2497 رجل أعمال بنسبة 95%، و145 سيدة أعمال بنسبة 5%، ويصل إجمالي العمالة في تجارة البهارات والتوابل إلى 1210 عاملين، في حين يصل معدل بقاء الشركات إلى 72%.

وعلى الرغم من انتشار التوابل والبهارات المستوردة في منافذ البيع المحلية، استطاعت التوابل المصنّعة محلياً المنافسة خلال فترات زمنية قصيرة، وخير دليل على ذلك رفع عدد علاماتها التجارية بشكل قوي، حيث إن تنوّع وزيادة عدد منتجات التوابل المحلية من الأمور الطبيعية في الأسواق، وذلك مع إقبال عدد من الشركات على العمل في ذلك القطاع، باعتباره من المجالات الواعدة، نظراً إلى النمو المستمر في الطلب، وكون تلك المنتجات بمثابة مواد أساسية تستخدم في الوجبات الغذائية للعائلات الإماراتية والمقيمة على أرض الدولة.

وكانت التوابل، أو البهارات، عصب التجارة العالمية قديماً ومصدراً للثراء، إذ كانت أسعارها تعادل أسعار الذهب، وتؤكد الموسوعة الحرة أن استخدام البشر للبهارات بدأ قبل 50 ألف سنة بين الحضارات الآسيوية والعالم اليوناني - الروماني القديم، والروماني - الهندي، وأن تجارتها عُرفت في منطقة الشرق الأوسط قبل نحو 2000 سنة قبل الميلاد. وتعدّ التوابل والبهارات من المنتجات الأساسية في عدد كبير من الأطباق العالمية التي يعتمد عليها العديد من الشعوب لإضافة نكهات مميزة إلى وجباتهم.