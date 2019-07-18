2.7 مليار درهم صافي الأرباح النصفية لـ «دبي الإسلامي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019. وأظهرت تلك النتائج نمواً ثابتاً للأرباح خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل الفترة ذاتها من عام 2018، إذ ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 2.753 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بـ2.441 مليون درهم في الفترة المماثلة. كما ارتفع إجمالي الدخل إلى 6.982 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بـ5.577 مليارات درهم.

وسجل صافي الإيرادات التشغيلية نمواً إلى 4.699 مليارات درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بـ4.036 مليارات درهم.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد استقرت المصروفات التشغيلية عند1.201 مليار درهم مقارنة بـ1.187 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018. كما ارتفع صافي الأرباح التشغيلية قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 23% ليصل إلى 3.498 مليارات درهم.

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 182.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بـ175.9 مليار درهم في نهاية عام 2018. وبلغ إجمالي الموجودات 228.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.0% مقارنة بـ223.7 مليار درهم في نهاية عام 2018.

وأظهرت النتائج المالية لـ«دبي الإسلامي» وضعاً قوياً للسيولة والتمويل، إذ ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 156.9 مليار درهم مقارنة بـ155.7 مليار درهم في نهاية عام 2018.

وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 57.2 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2019. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96%.

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، إنه مع تطويرها المتواصل لنموذج حوكمة فعّال وقوي، ونهجها التقدمي في تطوير بنيتها التحتية، أصبحت دولة الإمارات الآن تندرج ضمن الأسواق العالمية الرائدة في مجال الأعمال والتنافسية الاقتصادية.

وأكد أن إتاحة التملك للأجانب في قطاعات اقتصادية رئيسة، ستؤدي إلى زيادة الاستثمار وفرص العمل في الاقتصاد المحلي.

وتابع: «مع نمو لافت في الربحية، يستمر البنك في الحفاظ على وضع قوي يمكّنه من اقتناص الفرص في السوق، مع توفير نمو وعائدات قوية لجميع أصحاب المصلحة».

بدوره، قال العضو المنتدب لـ«دبي الإسلامي»، عبدالله الهاملي: «نواصل تحقيق النمو في ميزانيتنا العمومية، الأمر الذي ينعكس في الزيادة المستمرة لحصة بنك دبي الإسلامي في السوق طوال السنوات القليلة الماضية»، مؤكداً مواصلة تحقيق التقدم على صعيد الطموحات الرقمية، مع إطلاق منتجات وخدمات محسّنة بشكل كبير للمتعاملين العصريين.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إلى بناء مؤسسة ديناميكية ومرنة وقادرة على التكيف، يمكنها مواصلة الأعمال التجارية وتحقيق النمو في أي بيئة اقتصادية.