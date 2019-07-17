"دو": خطط لتحفيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي عبر "الجيل الخامس"

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بأنها تعمل حاليا بالتعاون مع جهات بحثية في جامعات بالدولة من ضمنها "جامعة دبي" على خطط لتحفيز إطلاق المشروعات الابتكارية في قطاع الذكاء الاصطناعي اعتمادا على تقنيات على شبكة الجيل الخامس.

وأشارت لـ"الامارات اليوم"، على هامش لقاء صحافي عقدته اليوم في دبي لإعلان قائمة المشاريع التي تأهلت إلى المرحلة النهائية من مسابقة "رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، إلى أن المسابقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تهدف إلى تحفيز المواهب الشابة للتعبير عن إمكاناتهم ومشروعاتهم في مجال تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتفصيلا، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، "دو"، سليم البلوشي، إن "الشركة تعمل على خطط بالتعاون مع جهات بحثية في جامعات من ضمنها "جامعة دبي" لتحفيز إطلاق المشروعات الابتكارية في قطاع الذكاء الاصطناعي اعتمادا على تقنيات شبكة الجيل الخامس والسرعات الفائقة التي توفرها لدعم تلك المشروعات".



وأضاف أن "الشركة أعلنت، اليوم، قائمة المشاريع التي تأهلت إلى المرحلة النهائية من مسابقة "رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع كل من بوابة الإمارات لابتكارات الجيل الخامس المدعومة من سلطة واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك"، المملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون، حيث تهدف المسابقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولية لتحفيز المواهب الشابة للتعبير عن مشروعاتهم في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، بما يعزز من مواكبة الدولة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة فضلاً عن إنشاء جيل جديد من المبتكرين والمبدعين في مجال التكنولوجيا".

وأضاف أن " لجنة تحكيم المسابقة كانت قد تلقت 43 عرضاً لمشاريع مبتكرة من جانب رواد الأعمال والطلبة، حيث اختارت اللجنة في البداية 10 مشاريع، جرى بعد ذلك ترشيح 6 منها للانتقال إلى الجولة الثانية بعد مرحلة المقابلة وتقييم فكرة المشروع التي أجريت في شهر مايو الماضي في مركز ديتك. فيما اختارت ثلاث مشروعات منها للفوز بالمسابقة، وتضمنت تلك المشروعات، مشروع "نظام ذكي لنقل النفايات، ومشروع نظام الكشف عن نقص الفيتامينات باستخدام تقنية معالجة الصور والذكاء الاصطناعي، ومشروع تطبيق الرعاية الصحية المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي".