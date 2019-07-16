انخفاض التضخم في الدولة بنسبة 1,09% في مايو الماضي

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1,09% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018.

واوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير التضخم مايو 2019 الذي أصدرته أمس ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسية للمستهلك ان الرقم القياسي العام بلغ 109.87 نقطة في شهر مايو الماضي مقابل 111.08 نقطة في مايو 2018.

ولفت التقرير الى ان انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5,5% وانخفاض أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3,4% ومجموعة السلع المتنوعة بنسبة 2,1% والاغذية والمشروبات بنسبة 1%تقريبا كما انخفضت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0,06%.

وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار مجموعة الترويج والثقافة بنسبة 19% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5,4% ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2% ومجموعة النقل بنسبة 0,8% ومجموعة التبغ 2.5% ومجموعة التعليم بنسبة 1,2% ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.6%

وفي الوقت نفسه ذكر التقرير أن معدل التضخم انخفض في شهر مايو الماضي مقارنة بشهر ابريل الماضي بنسبة 1% تقريباً.