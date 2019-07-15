سوق أبوظبي العالمي يطرح نظام الحوكمة واللوائح الناظمة للمستشارين الآليين

المصدر: أبوظبي – الامارات اليوم

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي اليوم عن نشر إطار العمل التنظيمي لمدراء الاستثمار الرقميين، أو ما يعرف بالمستشارين الآليين، العاملين ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي.

ويقدم مدراء الاستثمار الرقميون خدماتهم بالاعتماد على أدوات وتقنيات قائمة على خوارزميات تتيح لهم التفاعل مع العملاء الضليعين بالتكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات مخصصة للعملاء بصورة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير. ويمكن لمدراء الاستثمار الرقميين تأدية دور بالغ الأهمية في تعزيز خواص الشمولية المالية وتقديم مجموعة واسعة من الخيارات للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي إطار مساعيها لدعم القطاع، قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية بإعداد دليل توجيهي لتوضيح سبل تطبيق إطارها التنظيمي على هذه الشركات ودور المستشارين الآليين في تحسين كفاءة هذه الخدمات في سوق أبوظبي العالمي.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي ريتشارد تنج،: "يعتبر المستشارون الآليون تقنية مالية قائمة على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتحمل إمكانيات كبيرة لتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف هذا الدليل التوجيهي إلى تسهيل عمل الشركات الاستثمارية الرقمية ضمن سوق أبوظبي العالمي وتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الأدوات الاستثمارية التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية. ونحن نتطلع لاستقبال مزيد من الشركات العاملة في مجال المستشارين الآليين، والتي تسعى إلى ترسيخ حضورها في سوق أبوظبي العالمي ودعم المستثمرين بما تقدمه من حلول مبتكرة".