سوق أبوظبي العالمي يبدأ استقبال طلبات إنشاء بنوك رقمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية، التابعة لسوق أبوظبي العالمي، عن ترحبيها باستقبال الطلبات المحلية والعالمية لإنشاء بنوك رقمية في مركزها المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، وذلك إدراكاً منها بالدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية في التحول السريع للقطاع المصرفي، وتأكيداً على التزامها بدعم وتعزيز الابتكار.

وتأتي هذه المبادرة تلبية للاستفسارات الإقليمية والدولية التي تسعى للبحث عن بيئة أعمال أثبتت جدواها في تعزيز الفرص وتطوير السوق، وتعزيز الابتكار، وتدعم استقرار أنشطة الأعمال بما يعود بالفائدة على المنطقة وذلك كون سوق أبوظبي العالمي يوفر سلطة قضائية وبيئة مواتية لنموذج البنوك الرقمية.

يشار إلى أن البنك الرقمي هو بنك يقبل الودائع، ويمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بشكل أساسي عوضاً عن التفاعل الفعلي مع العملاء، وتعد البنوك الرقمية مؤسسات مالية تسعى إلى توفير حلول جديدة للعملاء والمعاملات، وترى سلطة تنظيم الخدمات المالية أن البنوك الرقمية في سوق أبو ظبي العالمي ستضيف قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات والتجارة، وستسهم بشكل أكبر في تطوير النظام البيئي المالي الشامل، وتشجيع الإدماج، وتعزيز الخدمات المالية والوساطة في سوق أبو ظبي العالمي وخارجه.