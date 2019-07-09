«مبادلة» تستثمر في 50 دولة

المصدر: عبير عبد الحليم – ايكاتيرنبيرغ

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «مبادلة للاستثمار»، خلدون خليفة المبارك، إن «(مبادلة) تعمل في 50 دولة وتقوم بالاستثمار في 15 قطاعا تقريبا على رأسها النفط والغاز والكيماويات والموصلات، ومصادر الطاقة والتكنولوجيا والطاقة الشمسية»، موضحاً ان «مبادلة» تبحث عن الفرص والمجالات الواعدة للاستثمار سواء شركات قديمة أو جديدة.

وأضاف المبارك في كلمته خلال القمة العالمية للصناعة، أن «مبادلة» بدأت تطبيق العديد من تطبيقات الثورة الصناعية الجديدة في العديد من المجالات، مشيراً إلى أنه لا يمكن القول إن الثورة الصناعية الجديدة ستؤدي الى تلاشي الوظائف التقليدية بصفة عامة، ولكنها ستؤدي الى إيجاد فرص عمل جديدة، والبلدان التي قامت بعمليات تدريب مكثفة هي التي ستكون بلدان متقدمة.

ولفت الى أن «مبادلة» من الممكن أن تقوم بتحويل بعض استثماراتها لمجالات جديدة وسنستفيد كثيراً من التغيرات الحالية.