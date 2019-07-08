«الأوراق المالية» توقف وتغرّم 3 شركات وساطة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها أوقفت شركتي وساطة، نتيجة القيام بالتصرف في أرصدة عملاء على وجه يخالف أوامرهم، مشيرة إلى أنها غرّمت شركة ثالثة لوجود عجز في تقرير فصل الحسابات.

وبيّنت هيئة الأوراق المالية والسلع في إفصاح لها، أمس، أنها أوقفت شركة «يونيفرسال كوموديتي تريدنج» 30 يوماً، وكذلك شركة «ألفا للسلع» ثلاثة أشهر، نتيجة قيام كل منهما بالتصرف في أرصدة العملاء على وجه يخالف أوامرهم.

وأضافت أنها قامت كذلك بتغريم شركة «الفجر للأوراق المالية» مبلغ 50 ألف درهم، نتيجة وجود عجز في تقرير فصل الحسابات، ما يشكّل مخالفة لضوابط وآلية الحسابات لدى الوسطاء.