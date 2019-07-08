نور بنك يجمع 507 ملايين درهم لصندوق استثماري

المصدر: دبي - وام

أطلق نور بنك خطة إسلامية للاستحقاق الثابت «Fixed Maturity Fund» بالدولار الأميركي في مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة «أزيموت مركز دبي المالي العالمي المحدودة»، والشركة التابعة لها بالكامل «مجموعة أزيموت القابضة»، حيث جمعت الخطة الاستثمارية الجديدة مساهمات بأكثر من 507 ملايين درهم لـ«صندوق أزيموت الاستثماري» خلال أسبوعين من إطلاقها.

ومن المقرر أن توفر دخلاً يصل إلى 5% سنوياً خلال أربع سنوات من الاستثمار ضمن محفظة صكوك متنوعة تتم إدارتها باحتراف.

وتنسجم خطوة نور بنك الجديدة مع استراتيجيته الهادفة للاستفادة من الابتكار في تقديم تجارب متميزة للعملاء، وترسيخ مكانة إدارة الثروات في نور بنك كواحدة من أكبر موزعي صناديق الاستثمار الإسلامية على مستوى العالم، مع وصول قيمة إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة البنك إلى ملياري درهم.

وأكدت «أزيموت مركز دبي المالي العالمي المحدودة»، شركة إدارة الأصول الخاضعة لسلطة دبي للخدمات المالية، من خلال هذا التعاون، على التزامها بدور الشريك الرئيس لحلول الاستثمار الإسلامي المقدمة للمؤسسات في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك، مفضل كاجيجي، إن استراتيجية الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك تركز على تطوير المنتجات والخدمات، وإيجاد فرص استثمارية مربحة لعملائه، وتعد خطة استثمارات الاستحقاق الثابت التي تمتد أربع سنوات تأكيداً جديداً على التزامه بتوفير فرص استثمارية متنوعة.