3 عوامل تدعم تصدّر الاقتصاد الإماراتي خليجياً في 2020

المصدر: شريف اليماني - دبي

توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% العام المقبل، ليحقق أفضل أداء بين دول الخليج، بدعم من ثلاثة عوامل، هي: معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتزايد أعداد السياح، ونمو الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المحلي حقق، خلال الربع الأخير من العام الماضي، أقوى أداء منذ نحو عامين، بعد أن شهد نمواً قدره 2.8%.

وذكرت المؤسسة، في تقرير حديث لها، أن تراجع أسعار النفط المتوقع، لن يكون له أي تأثير سلبي في الإمارات، إذ من المتوقع أن تحقق فائضاً في الميزان الجاري ووفورات مالية من العملات الأجنبية.

وأفادت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، في تقرير حديث لها، بأن دولة الإمارات تشهد أفضل أداء اقتصادي بين دول الخليج، خلال العام المقبل، بدعم من معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن البيانات الأخيرة الصادرة تشير إلى أن اقتصاد الإمارات حقق أقوى أداء منذ نحو عامين، خلال الربع الأخير من العام الماضي، الذي حقق خلاله الاقتصاد نمواً قدره 2.8%.

وأضاف أن هذا النمو يشير إلى قوة النمو في القطاع النفطي، بعد أن قامت الدولة مع السعودية بزيادة إنتاج النفط.

وعلى الرغم من توقع التقرير وصول سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً بنهاية العام الجاري، يرى أن ذلك لن يؤثر في الأوضاع المالية للإمارات، إذ يتوقع أن يحقق الميزان الجاري فائضاً، بالتزامن مع وفورات من العملات الأجنبية الكبيرة.

وأشار التقرير إلى أن أعمال التحضيرات لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» ستتسارع خلال الفترة المقبلة، حتى قبل فترة وجيزة من انطلاق فعاليات المعرض.

وتوقع تقرير «كابيتال إيكونوميكس» وصول أعداد السياح إلى الإمارات، خلال العام المقبل، إلى 20 مليون سائح، مقارنة بـ 16 مليون سائح في عام 2018.

وعلى صعيد آخر، يرى التقرير أن تخفيض الفائدة المتوقع سيسهم في تقديم بعض الدعم إلى نمو معدلات القروض من قبل البنوك، وهو ما يحفز الاستثمارات في الدولة.

وأكد التقرير أن تلك العوامل الثلاثة ستحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3% العام المقبل، مقارنة بـ2% متوقعة خلال العام الجاري.

20

مليون سائح تستضيفهم الإمارات العام المقبل.