المنصوري: 63.6 مليار درهم استثمارات قطاع التأمين خلال 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن فرص نمو حجم قطاع التأمين في دولة الإمارات كبيرة، مضيفاً أن ما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، هو حجم الأموال المستثمرة فيه، التي بلغت في نهاية عام 2018 ما قيمته 63.6 مليار درهم، تتركز 38% منها في الأسهم والسندات، و 28% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية ما مجموعه 20.5 مليار درهم.

وأكد المنصوري، في كلمة بمقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2018، الصادر عن هيئة التأمين، أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ، خلال عام 2018، ما مجموعه 43.7 مليار درهم.

بدوره، قال مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن الهيئة تعمل حالياً على مشروعات عدة، تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وتنميته وفق آليات التكنولوجيا الرقابية، منها مشروع الانتقال إلى الجيل المقبل من الرقابة على قطاع التأمين، من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الإلكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة به، لافتا إلى تنامي دور قطاع التكافل في صناعة التأمين بالدولة، إذ بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التامين التكافلي 4.4 مليارات درهم خلال عام 2018 بزيادة نسبتها 4% عن عام 2017.

تقرير سنوي

إلى ذلك، أكد التقرير السنوي للهيئة أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين حقق نسبة إسهام بلغت 9.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2018، بمعدل نمو بلغ 4.5% عن عام 2017.

وبلغ إسهام إجمالي الأقساط المكتتبة في الناتج المحلى الإجمالي لعام 2018 ما نسبته 3%، ومن المتوقع استمرار النمو عام 2019، بما يوازى نسبة النمو في الناتج المحلى الإجمالي للعام الجاري.

وبلغ نصيب الفرد من أقساط التأمين في نهاية عام 2018 ما قيمته 4570 درهماً، مقارنة بـ4753 درهماً عام 2017، وبما قيمته 2346 درهماً عام 2007.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2018 ما مجموعه 43.7 مليار درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة 63%، بقيمة وصلت إلى 27.68 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية 37%، وبقيمة بلغت 16.03 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 15.1 مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 11.3 مليار درهم وبنسبة 74.6%، وحصة الشركات الأجنبية منها 3.8 مليارات درهم وبنسبة 25.4%.

الأقساط المكتتبة

فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ما مجموعه 9.5 مليارات درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 2.2 مليار درهم بنسبة 23.2%، وحصة الشركات الأجنبية منها 7.3 مليارات درهم وبنسبة 76.8%.

في حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي ما مجموعه 19.1 مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 14.2 مليار درهم، بنسبة 74.4%، وحصة الشركات الأجنبية 4.9 مليارات درهم بنسبة 25.6%.

وبلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع لعام 2018 ما مجموعه 63.6 مليار درهم، مقارنة بما قيمته 60.7 مليار درهم عام 2017، بزيادة قيمتها 2.9 مليار درهم وبنسبة 5%.

وتتميز محافظ الشركات الاستثمارية بالتنوع وتوزيع المخاطر في مختلف الفئات الاستثمارية. وبلغت نسبة الاستثمار في الأسهم والسندات 38%، يليها الاستثمار في النقد والودائع بنسبة 28%، ثم جاء الاستثمار في الموجودات المستثمرة الأخرى بنسبة 18%.

واستطاع القطاع تحقيق تقدم إيجابي في إدارة الأصول المستثمرة، يتوافق مع طبيعة الالتزامات والتعويضات الناتجة عن أعمال التأمين، ويظهر ذلك في نسبة الاستثمارات العقارية التي كانت تشكل الحصة الأكبر من استثمارات الشركات الوطنية، التي بدأت بالانخفاض مع قيام الشركات بتوزيع استثماراتها نحو استثمارات ذات سيولة أعلى، وإيرادات أكثر دورية تتماشى بشكل أكبر مع طبيعة الالتزامات التأمينية، وذلك بما ينسجم مع التعليمات المالية الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

المركز المالي

ارتفع إجمالي موجودات كل شركات التأمين العاملة في القطاع، بنهاية عام 2018، ليصل إلى 105.3 مليارات درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 61%، مقارنة بـ103.9 مليارات درهم عام 2017، بزيادة في قيمة الموجودات بلغ مقدارها 1.4 مليار درهم وبنسبة 1.3%. كما ارتفع إجمالي مطلوبات كل شركات التأمين العاملة في القطاع بنهاية عام 2018 ليصل إلى 80.8 مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 54%، مقارنة بـ79.9 مليار درهم في نهاية عام 2017، وبزيادة في قيمة المطلوبات بلغ مقدارها 0.9 مليار درهم بنسبة 1.1%. وبلغ مجموع صافي أرباح جميع شركات التامين العاملة في الدولة لعام 2018، ما مجموعه مليارا درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته 80%، وحصة الشركات الأجنبية 20%.

أعداد العاملين

أكد التقرير السنوي لهيئة التامين أن إجمالي أعداد العاملين بشركات التأمين بلغ، في نهاية عام 2018، ما مجموعه 9640 موظفاً. كما بلغ عدد المواطنين منهم 1316 مواطناً أي ما نسبته 13.6%. بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة بالدولة، في نهاية العام الماضي، ما مجموعه 5650 موظفاً، منهم 702 موظف مواطن يعملون في الإدارات الفنية، بما نسبته 12.4%.

4 %

زيادة في أقساط شركات التأمين التكافلي، إلى 4.4 مليارات درهم.