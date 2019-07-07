«اقتصادية أبوظبي» تنفذ 8 مبادرات لتمكين القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ثماني مبادرات اقتصادية نوعية، يندرج بعضها ضمن برنامج «غداً 21»، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً لممارسة الأعمال، ودعم الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، التي يستهدفها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.

وشملت مبادرات الدائرة الرخصة الفورية، وتحفيز قطاع الصناعة عبر تعرفة الكهرباء، وبرنامج المحتوى المحلي، وتراخيص الأنشطة التكنولوجيا، إضافة إلى مبادرات سابقة، وهي الباقة الذهبية لرخصة «تاجر أبوظبي»، والرخصة المزدوجة للشركات العاملة في المناطق الحرة، وخدمة «الكل في واحد» للتراخيص الاقتصادية، وقرار إضافة أنشطة تجارية وخدمية للمنشآت الصناعية، ومبادرة «شراكة» التي يشرف على تنفيذها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سيف محمد الهاجري، في بيان، أمس، إن «حزمة المبادرات التي أطلقتها الدائرة، أخيراً، في إطار برنامج (غداً 21)، ترتكز على تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها، ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية».

وأوضح أن مبادرات الرخصة الفورية وبرنامج «تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء» وتراخيص الأنشطة التكنولوجيا التي تم اطلاقها أخيراً، خلال ملتقى أبوظبي للقطاع الخاص، تأتي استمراراً للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدائرة بهدف تمكين القطاع الخاص وتسهيل عمل المنشآت والشركات بما يعزز من مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.