«الاتحادية للضرائب» تنصح بسداد الضريبة عن طريق البنوك و«الصرافات»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين في النظام الضريبي بالدولة إلى سداد الضرائب المستحقة قبل موعدها وعدم انتظار اليوم الأخير، لتجنب مشكلات الدفع ببطاقات الائتمان أو الدرهم الإلكتروني جراء الأسباب التقنية. ونصحت الهيئة باستخدام نظام الإمارات للتحويلات المالية، الذي يوفر قنوات لسداد الضرائب بطريقة سريعة وفعالة، من خلال فروع البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل، المنتشرة في جميع إمارات الدولة. وذكرت الهيئة، في رسالة أرسلتها للمسجلين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «الهيئة تهيب بكل المسجلين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الضرائب المستحقة، قبل مواعيد استحقاقها وعدم الانتظار حتى اليوم الأخير لاستحقاق الدفع، لتجنب المشكلات التي قد تواجه المسجلين عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الدرهم الإلكتروني، جراء بعض الأسباب التقنية».

وأضافت الرسالة أنه «في حال مواجهة أي صعوبات في عملية الدفع، ينصح باستخدام نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، الذي يوفر قنوات لسداد الضرائب بطريقة سريعة وفعالة، من خلال فروع 77 من المصارف ومكاتب الصرافة وشركات التمويل المنتشرة في إمارات الدولة كافة».