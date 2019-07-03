سحب 49.3 ألف سلعة معيبة من الأسواق خلال النصف الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت وزارة الاقتصاد، أمس، بأنها سحبت 49 ألفاً و352 سلعة معيبة من السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، موزعة بين 42 ألفاً وخمس سلع خلال الربع الثاني، و7347 سلعة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة، في تقرير الاسترداد الصادر عنها أمس، أنها سحبت 44 ألفاً و816 سيارة خلال النصف الأول، من خلال 32 حملة سحب، ليستحوذ قطاع السيارات على 91% من إجمالي السلع المسحوبة أو المستردة، وتوزعت عمليات استرداد السيارات بين 37 ألفاً و668 سيارة خلال الربع الثاني، و7148 سيارة تم استردادها خلال الربع الأول.

ووفقاً للتقرير، توزعت السيارات المستردة خلال الربع الثاني بين 16 ألف سيارة «نيسان» موديل (2016-2018)، ونحو 2470 سيارة «أودي» موديل (2013- 2018)، و11 ألفاً و432 سيارة «فورد» موديل (2005-2010)، و338 سيارة «بورش» موديل (2017-2018)، و46 سيارة «فيراري جي تي سي» موديل (2017-2018)، و293 سيارة «دودج رام بيك» موديل 2019، و27 سيارة «رينج روفر» موديل 2019، و220 سيارة «هوندا أوديسي»، وغيرها.

وأوضح التقرير أن الربع الثاني شهد سحب سلع أخرى إلى جانب السيارات، تضمنت 489 جهاز اختبار مقابس كهربائية، و3380 طاولة تبديل للأطفال، و468 قارورة حليب أطفال.

وبيّن أن عمليات الاسترداد تركزت على الحملات الخاصة بضمان الأمن والسلامة، ويصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية، وذلك لحماية المستهلكين من أي مخاطر محتملة.

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الربع الثاني من العام الجاري شهد سحب 12 مليون قطعة من مهيئات تيار متردد لقوابس جدارية من علامة تجارية شهيرة للهواتف المتحركة حول العالم، وقامت الوزارة بالتواصل مع الوكيل المحلي، وتم سحب هذا المنتج من السوق المحلية، ويجري حالياً حصر العدد الذي تم سحبه».

وطالب النعيمي بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، مشيراً إلى أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيساً في عمليات الاسترداد.

وأشار إلى أن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.