خبراء يحددون نصائح لسفر آمن وسلس خلال إجازة الصيف

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حدّد خبراء ومديرون عاملون في قطاع السياحة مجموعة من النصائح لسفر آمن ومضمون خلال إجازة الصيف، لافتين إلى أن السفر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وتجنب أي أخطاء قد تنتج عنها مشكلات تعيق الخطط الموضوعة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن تذاكر السفر والحجوزات الفندقية تخضع للعديد من الشروط التي ينبغي التأكد منها وقراءتها قبل حجزها ودفع قيمتها، خصوصاً في ما يتعلق بتعديل الحجز أو تواريخ السفر.

التخطيط المسبق

وتفصيلاً، قال المدير العام لوكالة «الفيصل»، للسفريات والسياحة، ياسين دياب، إن بعض المسافرين يواجهون كل عام الكثير من المشكلات جراء عدم التخطيط المسبق لعملية السفر، مشيراً إلى أن قضاء الإجازات في الخارج يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات يجب على المسافرين مراعاتها، والتي تبدأ من فحص وثائق السفر والتأكد من صلاحيتها وتمتد لتشمل تأكيد الحجوزات ومراجعة قيود السفر وغيرها.

وأشار دياب إلى أهمية الحفاظ على نسخ إلكترونية من وثائق السفر التي تشمل جواز السفر، التأشيرة، مستندات الهوية، والتذاكر، فضلاً عن أرقام الطوارئ في مكان يسهل الوصول إليه عند الحاجة، مؤكداً أن الحجز المبكر واعتماد تواريخ سفر مرنة يتيحان الحصول على أفضل الصفقات وبأقل الأسعار، مع ضرورة وجود وقت كافٍ بين رحلات الترانزيت، خصوصاً للسفر بتذاكر منفصلة، وذلك لضمان اللحاق برحلات المتابعة.

وأوضح أنه مع عدم اتخاذ الترتيبات اللازمة للسفر، فإن المسافرين قد يواجهون مشكلات تكلفهم المزيد من الأموال أو تربك خطط السفر بالنسبة لهم، مشيراً إلى أنه حتى بالنسبة للأفراد الذين اعتادوا السفر، فإنهم قد يواجهون مصاعب تعيق عملية السفر أو الاستمتاع بالإجازة على أكمل وجه.

أوقات الذروة

من جهته، قال رئيس شركة «العابدي» القابضة للسياحة والسفر، سعيد العابدي، إن الحرص على الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ لإنجاز إجراءات السفر له أهمية كبيرة، لاسيما في أوقات الذروة، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الأمنية كافة، وتلك المتعلقة بالسلامة والتي تتخذها سلطات المطار لسهولة إنجاز الإجراءات، إلى جانب مراعاة الحجز المبكر لتذاكر الطيران قبل فترة كافية من موعد السفر.

وبيّن العابدي أن تذاكر السفر والحجوزات الفندقية تخضع للعديد من الشروط التي ينبغي التأكد منها وقراءتها قبل حجزها ودفع قيمتها، خصوصاً في ما يتعلق بتعديل الحجز أو تواريخ السفر أو رحلات الترانزيت، لافتاً إلى أهمية تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التنقل والاعتماد على البطاقات البنكية، مع أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل في تجنب لبس المقتنيات الثمينة التي تغري اللصوص.

إجراءات السلامة

وأشار العابدي إلى أن المسافر مسؤول عن إجراءات السلامة التي يتخذها بالدرجة الأولى، فضلاً عن أخذ التطعيمات اللازمة قبل فترة كافية بالنسبة للوجهات السياحية التي تتطلب ذلك.

كما لفت إلى أنه يتعيّن قبل السفر الاتصال بالبنك الذي يتعامل معه المسافر وإخباره بنيته لاستخدام البطاقة الائتمانية خلال السفر للخارج، والاعتماد على البطاقات التي تطبق حدود معقولة للرسوم التي تفرضها جراء التعاملات، مبيناً أن بعض البنوك قد توقف البطاقة بشكل احترازي أثناء إجراء عمليات غير مألوفة مع ضرورة تسلّم التنبيهات للتعاملات المصرفية على الهاتف بانتظام.

وأكد العابدي أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية كافة، التي تتخذها سلطات المطار ومنها عمليات التفتيش الإضافية، والتعرف إلى جميع أنظمة وقوانين الدولة التي يقصدها الزائر، لافتاً إلى أن الكثير من البلدان تسمح حالياً بإدخال مبالغ مالية معينة، وبالتالي يجب عدم حمل مبالغ كبيرة والإفصاح عنها في المطار لتفادي التعرض للمساءلة.

قيود السفر

بدوره، شدّد المدير العام لشركة «أصايل للسياحة»، رياض الفيصل، على أهمية مراجعة قائمة قيود السفر إلى البلدان التي يرغب المسافر في زيارتها، والاحتفاظ بنسخة من وثائق السفر والمستندات الشخصية للرجوع إلها في حالات الطوارئ، إضافة إلى التعرف على طبيعة التطعيمات اللازمة بالنسبة للوجهات السياحية التي تتطلب ذلك.

وقال إن المسافرين مطالبون أيضاً بالتحقق من المواقع التي يحجزون التذاكر عبرها، لاسيما مع تزايد عمليات الاحتيال، لافتاً إلى أهمية التأكد من وجود وقت كافٍ بين رحلات الترانزيت، خصوصاً للسفر بتذكرتين منفصلتين.

وأشار الفيصل، إلى أن رخصة القيادة الدولية باتت من المتطلبات المهمة التي يجب النظر فيها بالنسبة للزوّار الراغبين في القيادة بالبلدان التي يقصدونها.

وبين أنه بالنسبة لبعض المسافرين فإنه من المهم التقيد بالإرشادات الصحية الواجب اتخاذها والحرص على حمل الأدوية في حقيبة اليد مع التأكد والوصفات الطبية، والإفصاح عن المبالغ المالية الكبيرة لدى سلطات المطار، مشدداً على أهمية عدم تجاهل التأمين خلال السفر، حيث إنه يغطي نفقات الحالات الطبية الطارئة وفقدان أو تلف الأمتعة، فضلاً عن تأخر الرحلات والمستندات ووثائق السفر التي تتعرض للسرقة وغيرها.

أبرز 10 نصائح

- فحص وثائق السفر بما في ذلك مستندات الإقامة للتأكد من صلاحيتها مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة منها.

- إجراء الحجوزات السياحية لتذاكر السفر والفنادق من خلال المواقع الإلكترونية المعروفة.

- الحجز المبكر لتذاكر الطيران قبل فترة كافية من موعد السفر واعتماد تواريخ مرنة للرحلات الجوية.

- الحرص على الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ لإنجاز إجراءات السفر.

- مراجعة قائمة قيود السفر إلى البلدان التي يرغب المسافر في زيارتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالأغذية.

- تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التنقل والاعتماد على البطاقات البنكية، وأخذ الحيطة أثناء التنقل.

- الالتزام بالإجراءات الأمنية كافة، وتلك المتعلقة بالسلامة التي تتخذها سلطات المطار.

- من الضروري أخذ التطعيمات اللازمة قبل فترة كافية بالنسبة للوجهات السياحية التي تتطلب ذلك.

- يفضل إخبار البنك باستخدام البطاقة الائتمانية خلال السفر للخارج.

- عدم تجاهل تأمين السفر كونه يغطي نفقات الحالات الطبية الطارئة وفقدان أو تلف الأمتعة وغيرها.