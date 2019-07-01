7678 رخصة بناء في أبوظبي خلال 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن عدد رخص البناء في الإمارة زاد بنسبة 9.5% خلال العام الماضي ليصل إلى 7678 رخصة مقابل 7003 رخص في عام 2017، شاملة الرخص السكنية والتجارية والصناعية ورخص المرافق العامة والرخص الزراعية والرخص السكنية التجارية، وغيرها.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن المركز أمس، أن عدد رخص المباني في منطقة أبوظبي ارتفع إلى 6255 رخصة خلال العام الماضي مقابل 5006 رخص في عام 2017 بزيادة 25%، كما ارتفع عدد رخص المباني في منطقة الظفرة إلى 625 رخصة مقابل 493 رخصة بزيادة 26.5%، في حين بلغ عدد الرخص في منطقة العين 798 رخصة مقابل 1504 رخص خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة مساهمة الشركات غير المالية في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي العام الماضي بلغت 704 مليارات درهم، مشكلةً ما نسبته 88.5%، بينما بلغت قيمة مساهمة الشركات المالية نحو 58 مليار درهم بنسبة 7%، فيما بلغت مساهمة الحكومة العامة 31.2 مليار درهم بنسة 4%.