«أبوظبي للأوراق المالية» يخفض حصته من عمولات التداول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءاً من اليوم، الأول من يوليو، لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنة بأسواق دول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح السوق في بيان، أنه خفض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين، حيث ستراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى خمس نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة. أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها على مليار درهم خلال السنة، فستراوح الكلفة إلى نقطة أساس واحدة، أي بمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة، فإن العمولة سيتم احتسابها على خمس نقاط أساس على أول 250 مليون ومن ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليوناً خلال السنة.

كما تم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق، ما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل كلفة من حيث العمولات.