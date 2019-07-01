«المركزي» يحذر من رسائل «واتس أب» احتيالية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذر المصرف المركزي، أمس، المتعاملين وحثهم على التنبه لرسائل تصلهم عبر تطبيق «واتس أب»، تزعم أنها صادرة عن المصرف أو من البنوك العاملة في الدولة، مشيراً إلى أن تلك الرسائل ذات طبيعة احتيالية.

ونصح «المركزي» في بيان صادر أمس، بتفادي الرد على مثل تلك الرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لاحتمال الوقوع ضحية لأحد مواقع القرصنة الإلكترونية. وأكد المصرف للجمهور أنه لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مطلقاً لمخاطبة الأفراد أو مؤسسات الأعمال، كما ذكّر المتعاملين بأهمية حماية المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاحتيال والاستخدامات غير المصرح بها.