" نور أبوظبي" تغطي احتياجات 90 ألف شخص وتبعد تلوث 200 ألف سيارة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

تبدأ غدا محطة "نور أبو ظبي " التشغيل التجاري بقدرة إنتاجية 1177 ميجاوات أي ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حاليا وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية التي تتنج 550 ميجاوات

وتعد " نور أبو ظبي " أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية بالعالم حيث تقلل الانبعاثات الكربونية في أبو ظبي بمقدار مليون طن متري وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع أبوظبي وتغطي احتياجات 90 ألف شخص من الطاقة اذ تضخ انتاجها في شبكة الكهرباء بأبوظبي.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي أن المحطة تضم أكثر من 3.2 مليون لوح شمسي ما يجعلها واحدة من أبرز إنجازات الطاقة المستدامة في الإمارات.

وتقع المحطة في منطقة سويحان على بعد نحو 120 كيلومترا من أبو ظبي بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليار درهم