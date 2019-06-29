مسؤولون: دول جنوب القارة الإفريقية سوق واعدة للمنتجات الإماراتية

المصدر: جوهانسبرغ ــ الإمارات اليوم

أكد أعضاء الوفد الإماراتي التجاري والاستثماري المشارك في معرض إفريقيا التجاري، الذي يختتم أعماله اليوم في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، على أن دول جنوب القارة الإفريقية سوق واعدة للمنتجات الإماراتية، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية في دول جنوب القارة بصفة خاصة.

كما شددوا على أن أسواق دول جنوب القارة الإفريقية تعد من أفضل الأسواق الواعدة للمنتجات الإماراتية بسبب كثافة سكان المنطقة وما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي وأمني، إضافة إلى شدة احتياجاتها لمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وضم وفد دولة الإمارات أكثر من 60 مسؤولاً ورجل أعمال ينتمون لأكثر من 30 شركة وطنية تعمل في قطاعات الصناعة والاستثمار والمصارف والطاقة والعقارات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين، على المشاركة المتميزة لجناح دولة الإمارات في معرض التجارة الإفريقي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الإماراتية في دول عدة ضمن القارة الإفريقية، خصوصاً أن جمهورية جنوب إفريقيا تشكل البوابة الرئيسة الكبرى للتجارة مع دول جنوب القارة على وجه التحديد.

كما لفت أمين إلى أن عدد المصانع في إمارة الشارقة يزيد على 3 آلاف مصنع، تصدر منتجات متنوعة إلى الأسواق الإفريقية، خصوصاً جنوب إفريقيا، أبرزها المنتجات الغذائية والصناعات المعدنية غير التعدينية والصناعات البلاستيكية.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالتشوني، أن الشركة تركز في الوقت الحالي على دعم الصادرات وإعادة التصدير بالنسبة للسلع والخدمات معاً، وذلك عبر ضمانات القروض التي سيتم تقديمها للبنوك، لكي تتيح التمويل بشكل سريع وميسّر للشركات المصدرة، كما تركز على توفير الضمانات بالنسبة للقطاعات غير المغطاة بشكل كافٍ بهذه الضمانات في الدولة، مثل المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحدي التمويل، فضلاً عن الشركات الصناعية، كما تشمل الضمانات بعض القطاعات التقليدية والشركات الإماراتية المستثمرة دولياً، لتوسيع استثماراتها في الخارج.

من جانبه، شدد مدير إدارة المبيعات في شركة أدنوك للأسمدة، حسن درويش الرميثى، على أن شركة «أدنوك» بصفة عامة و«أدنوك للأسمدة» بشكل خاص، تجدان في أسواق إفريقيا فرصاً مثالية ومربحة للاستثمار خصوصاً أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة الإفريقي.

- أسواق إفريقيا تمتاز باحتياجها لمنتجات ذات جودة

عالية وبأسعار تنافسية.

- 3000 مصنع بالشارقة تصدر منتجات متنوعة

إلى الأسواق الإفريقية.