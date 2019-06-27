7.5 مليارات درهم قيمة 3.5 ملايين وثيقة تأمين على السيارات سنوياً

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

قال مسؤولون ومديرون عاملون في مجال التأمين، إن نتائج شركات التأمين بدأت بالتعافي بعد سنوات من عمليات البيع دون السعر الفني السليم «حرق الأسعار»، موضحين أنه يتم إصدار أكثر من 3.5 ملايين وثيقة تأمين على المركبات سنوياً من قبل 46 شركة تأمين بإجمالي أقساط مكتتبة تصل إلى 7.5 مليارات درهم.

وذكروا خلال ندوة في دبي، أمس، أن هيئة التأمين تدرس تطبيق منتجات تأمينية جديدة من بينها منتج جديد يعتمد على حساب كلفة وثيقة التأمين الشامل وضد الغير حسب الكيلومترات.

معدلات مرتفعة

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إنه «من المتوقع أن يحافظ قطاع تأمين المركبات على معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة باعتباره أحد أكبر فروع التأمين في السوق الإماراتية»، موضحاً أنه «يتم إصدار أكثر من 3.5 ملايين وثيقة تأمين على السيارات سنوياً من قبل 46 شركة تأمين بإجمالي أقساط مكتتبة تشكل نسبة 23% من فرع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، وبما يوازي 7.5 مليارات درهم».

وأضاف الزعابي في كلمته الافتتاحية خلال ندوة «أفضل الممارسات في قطاع التأمين على السيارات»، التي نظمتها جمعية التأمين في دبي، أمس، أن «نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي بدأ تطبيقه في بداية عام 2017، أسهم في تنظيم سوق التأمين على المركبات في الدولة من خلال تحديد السعر الفني السليم وتحقيق المنافسة المنضبطة بين شركات التأمين وزيادة المزايا وتحسين الخدمة المقدمة للمؤمن لهم، كما أسهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية وإرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق تأمين المركبات في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية».

وذكر أن «التطبيق للنظام الموحد لوثيقتي التأمين على المركبات يؤشر إلى تحقيق المستهدف منها»، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن «نتائج شركات التأمين بدأت بالتعافي بعد سنوات من عمليات البيع دون السعر الفني التأميني السليم (حرق الأسعار)».

إيجاد حلول

وشدد الزعابي في الوقت نفسه على أن «أسس استرداد المطالبات وتسوية الذمم القائمة بين شركات التأمين تتطلب قيام الشركات بالعمل سوياً لإيجاد حلول لإشكالية استرداد وتسوية المطالبات من دون تراكم بين الشركات، وبما ينسجم مع قواعد ممارسة المهنة ويحقق الاستدامة في نظام التأمين على المركبات في الدولة».

وأكد «حرص الهيئة على استكمال إصدار التشريعات المنظمة لقطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني».

قرارات وتعليمات

من جهته، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «الفترة الأخيرة شهدت صدور العديد من القرارات والتعليمات المتعلقة بنشاط تأمين المركبات كان أبرزها تطبيق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وصدور نظام التأمين الإلكتروني وقرار تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك، فضلاً عن إعلان هيئة التأمين عن دراسة تطبيق منتجات تأمينية جديدة من بينها منتج جديد يعتمد على حساب كلفة وثيقة التأمين الشامل وضد الغير حسب الكيلومترات، أو التي يرغب العميل في تغطيتها بالتزامن مع تسارع الشركات العالمية المنتجة للسيارات في طرح أنواع من السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية والسيارات الأخرى الصديقة للبيئة».

وأضاف لطفي أن «شركات التأمين من جانبها اقترحت أيضاً حساب كلفة الوثيقة حسب الكيلومترات، لكن الموضوع قيد الدراسة وقد يحتاج وقتاً أطول حتى يرى النور نظراً للإجراءات والخطوات اللازم اتخاذها مسبقاً في إطار الإعداد لهذا المنتج».

توصيات ومقترحات

بدوره، قال رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام المسلماني، إن «اللجنة انتهت من إعداد حزمة توصيات ومقترحات تشكل أهداف وخطة العمل الأساسية للجنة خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الخطة المقترحة تدفع باتجاه توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات التأمين بحيث تسهم تلك الاتفاقيات في ضبط التعاملات بين هذه الشركات بشكل يحفظ حقوق جميع المتعاملين واهتمامات ومصالح جميع الجهات من شركات تأمين وهيئة التأمين وحملة وثائق وأفراد المجتمع بالكامل».

وأوضح المسلماني أن «تلك الاتفاقيات المدرجة في الخطة المقترحة تشمل اتفاقية لتثبيت معدل كلفة الحادث كأساس للاسترداد المالي مع أهمية التمييز بين إصلاح وكالة أو خارج وكالة، إضافة إلى إمكانية تصنيف مجموعات لجهات التصنيع، مع وجوب خطة عمل لتوضيح عنصر المنفعة لجميع أطراف صناعة التأمين بدءاً من سرعة ودقة الإنجاز وتخفيض الكلفة وحتى تخفيض الأسعار».

وبين أن «خطة عمل اللجنة الفنية لتأمينات السيارات تقترح في هذا الخصوص إعداد دراسة اكتوارية متكاملة بالتنسيق مع هيئة التأمين اعتماداً على المعلومات المصرح بها من شركات التأمين كافة».

منظومة إلكترونية

وتوقع المسلماني أن «يسهم البرنامج المقترح في حال اعتماده وتطبيقه على أرض الواقع في تلافي الأمور السلبية في منظومة الاسترداد الحالية بين الشركات، لتصبح منظومة الكترونية متكاملة تربط الأطراف المتعاملة كافة، ويحل محل الطرق التقليدية في عملية الاسترداد التي أدت لحدوث مشكلات عدة منها على سبيل المثال لا الحصر عدم إخطار الشركات بعضها بعضاً بالحوادث، وفقدان ملفات ومستندات، وعدم إمكانية التدخل في مفاوضات تحديد قيمة الإصلاح».

التحايل في «التأمين على المركبات»

قال المسؤول الاكتواري في شركة «ميلمان»، العالمية لاستشارات وأبحاث التأمين، محمد إرشاد، إن «معدلات التحايل في ما يعرف بـ(سوء الاستخدام في وثائق تأمين السيارات) في السوق الإماراتية تراوح بين 20 و35% من كلفة التصليح أو التعويض»، موضحاً أن «تلك المعدلات تتباين من شركة إلى أخرى استناداً إلى دارسة أجرتها الشركة قبل سنوات، وهي نسبة يمكن اعتمادها في الفترة الحالية أيضاً».

وأضاف إرشاد أن «معظم حالات التحايل تلك تنشأ في كراجات وورش الصيانة من خلال إجراء عمليات تصليح بالضرورة ضمن المتطلبات، كأن يتم تبديل قطع بالكامل في الوقت الذي يمكن صيانة القطعة بكلفة قليلة، أي تضخيم التكاليف».

- هيئة التأمين: نتائج

الشركات بدأت

تتعافى من «حرق

الأسعار».