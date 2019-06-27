«اتصالات» و«نور بنك» توفران خدمات مصرفية رقمية عبر «المحمول»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مجموعة «اتصالات» و«نور بنك»، إطلاق المحفظة الإلكترونية (eWallet)، لتوفير خدمات المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة في دولة الإمارات.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، توفر خدمة (eWallet) تحويل الأموال للأفراد والمؤسسات، بحيث تمكنهم من إجراء عدد من المعاملات المصرفية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح العبدولي، إن «(اتصالات) تبنت مبكراً التوجه نحو التحوّل الرقمي، وأصبحت أحد روّاد مزوّدي خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المنطقة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، جون إيسيفيديس، إن «المحفظة التي أطلقناها مع (اتصالات) تأتي تماشياً مع استراتيجيتنا في تبني الابتكار والتحوّل الرقمي».