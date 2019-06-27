«الاتحادية للرقابة النووية» تناقش استعدادات تشغيل «براكة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه في مقر الهيئة، أخيراً، حيث ناقش أداء الهيئة في الربع الأول من العام الجاري، حسب الخطة التشغيلية المعتمدة، فضلاً عن استعراض العديد من الأنشطة المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، من أجل دعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات.

واستمع أعضاء المجلس إلى المستجدات المتعلقة بطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة، لضمان الالتزام بمتطلبات الأمن والأمان والضمانات التي تتطلبها الهيئة. يذكر أن الهيئة في المراحل الأخيرة في مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل. وتعدّ مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة، لضمان التزامه بكل المتطلبات الرقابية.

كما قدمت الهيئة تقريرها لأعضاء مجلس الإدارة حول إنجازات لجنة الوقاية من الإشعاع لعام 2018، لاستعراض جهود اللجنة في الوقاية من الإشعاع على مستوى الدولة. وناقشت اللجنة، العام الماضي، العديد من الموضوعات، مثل المسح الصحي، واستراتيجية الوقاية من الإشعاع في حالات الطوارئ، وتعزيز قدرات الاستجابة الطبية، فضلاً عن التعاون مع المفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع. وينطوي تحت مظلة لجنة الوقاية من الإشعاع أربعة فرق عمل متخصصة تعمل من أجل استدامة جهود الوقاية من الإشعاع، مثل مجموعة العمل المعنية باستراتيجية المصادر المشعة، ومجموعة أخرى معنية بالبرنامج الوطني للوقاية من الإشعاع في التطبيقات الطبية، وأخرى معنية بالاستراتيجية الوطنية بالتعليم والتدريب في الوقاية من الإشعاع، وأخيراً مجموعة معنية القياسات الإشعاعية في البيئة.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على خطة الهيئة للتعاون في عام 2019، حيث تهدف الهيئة إلى تعزيز علاقاتها الوطنية والدولية مع المنظمات والجهات الرقابية في دول مختلفة، من أجل تبادل المعرفة في الأبحاث والدراسات، وبناء القدرات الإماراتية المتخصصة.

- مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل تعدّ من الأولويات المهمة لمجلس إدارة «الهيئة».