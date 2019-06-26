564,042 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن وصول إجمالي عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة عيد الفطر السعيد في الفترة بين 31 مايو و8 يونيو إلى 564,042 مسافراً، والتي تشمل المسافرين المغادرين والواصلين والترانزيت.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي خلال هذه الفترة، 200,867 مسافراً من وجهات رئيسية، بالإضافة إلى 361,764 مسافر ترانزيت، في حين كانت كلاً من لندن ودكا والقاهرة ومانيلا وبانكوك أهم 5 وجهات رئيسية للمسافرين المغادرين من مطار أبوظبي.

وعلى الرغم من تنامي حركة المسافرين عبر المطار، فقد اختبر المسافرون إجراءات سفر سريعة وعالية المرونة وخدمات عالمية المستوى، وذلك انسجاماً مع التزام مطارات أبوظبي بضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء، وفسح المجال أمام المسافرين للاستفادة من مجموعةٍ واسعة من المسارات الجوية الجاذبة.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي برايان تومبسون "نحرص في مطارات أبوظبي على الالتزام بتقديم خدمات متميزة وتتمتع بأعلى مستويات الجودة للمسافرين عبر مطاراتنا، وهو ما يدفعنا للتركيز على المناسبات المهمة والتي كانت أبرزها عطلة عيد الفطر، التي تشهد عادة تفضيل الكثير من سكان الدولة للسفر في هذه الفترة من العام سواء للقاء أهلهم وأصدقائهم خارج، أو استكشاف وجهات سياحية جديدة"

وأضاف تومبسون: "وفي إطار حرصنا على تلبية متطلبات عملائنا، أظهرت نتائج الدراسة التي أجريناها حول مؤشرات "الرضا العام" لمطارات أبوظبي أن 91% من المسافرين الذين شملتهم الدراسة أشاروا إلى أن تجربة سفرهم عبر مطار أبوظبي الدولي كانت ممتازة أو جيدة جداً. كما حصل مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري على المرتبة الأولى بين مطارات منطقة الشرق الأوسط التي تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 15 و25 مليون مسافراً سنويًا".

وقال تومبسون: "حظيت حملة "متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبي الدولي" التي أطلقناها مؤخراً والخاصة بموسم الصيف، تفاعلاً لافتاً من قبل المسافرين عبر مطاراتنا، وبدورنا نشجع المسافرين خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس على الاستفادة من المكافآت والعروض والجوائز المجزية التي تقدّمها هذه الحملة. كما نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين خلال فصل الصيف، ونأمل أن يستمتعوا بوقتهم أثناء استكشاف كل ما يمكن أن تقدّمه أبوظبي لهم".

ويشار إلى أن حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي شهدت نمواً بعد إطلاق حملة "متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبي الدولي" والتي وفرت فرصة للمسافرين المغادرين من مطار أبوظبي الدولي عبر شركات الطيران المختلفة، للحصول على إحدى العروض الأربعة المميزة المتاحة على الموقع الإلكتروني في الفترة الممتدة بين أشهر يونيو وأغسطس، وشملت العروض خدمة توصيل مجانية من شركة "كريم" للنقل إلى مطار أبوظبي الدولي للمسافرين من أبوظبي والعين وعدد من المناطق في دبي، أو قسيمة بقيمة 100 درهم إماراتي للشراء من السوق الحرة في أبوظبي، أو خدمة المغادرة المجانية عبر صالة كبار الشخصيات، حيث يمكنهم الانتظار في الصالة الماسية التي توفر لهم مزايا استكمال إجراءات السفر من قبل فريق مختص، ووسائل فاخرة لنقلهم إلى الطائرة، أو خدمة ركن السيارات مجاناً لمدة 7 أيام في مواقف "سكاي بارك" القريبة من المبنيين1و3. كما سيجري تسجيل أسماء المسافرين للدخول في عروض السحب التي تتيح لهم فرصة الفوز بجائزة تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي بنهاية الحملة.