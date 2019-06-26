الفائدة والطلب على الائتمان يقلصان تفوق الودائع على القروض إلى 78 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت بيانات للمصرف المركزي، أمس، بأن نمو الطلب على التمويلات قلص من فائض الودائع المصرفية على القروض الممنوحة إلى 78 مليار درهم، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 9 شهور.

وقال مصرفيان إن أسعار الفائدة على الودائع شهدت أخيراً تراجعاً في ظل الزيادة الملحوظة للودائع المصرفية بالبنوك، مضيفين أنه من الأفضل أن يتم تدوير أموال الودائع في تمويل القطاعات الاقتصادية والأفراد بما يحرك السوق.

وتفصيلاً، أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن نمو الطلب على التمويلات قلص من فائض الودائع المصرفية بالقطاع المصرفي على القروض الممنوحة لأول مرة منذ أكثر من 9 شهور، سجلت الودائع فيها تفوقاً مطرداً بلغ ذروته خلال أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي أن تفوق الوادئع المصرفية بلغ بنهاية مايو الماضي 78 مليار درهم هبوطاً من 96 مليار درهم بنهاية أبريل السابق.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إنه «على مدار تسعة شهور مضت أدى تباطؤ الطلب على الاقتراض وتشدد البنوك في منح التمويل إلى زيادة كبيرة في الودائع المصرفية»، موضحة أن «ارتفاع الودائع وتباطؤ الائتمان يؤثران على النشاط التشغيلي للبنوك وبالتالي تتقلص أرباحها، لذا من الأفضل أن يتم تدوير أموال الودائع في تمويل القطاعات الاقتصادية والأفراد بما يحرك السوق».

وأضافت أن البنوك تشددت خلال الفترة الماضية، حرصاً على عدم التعرض لمخاطر أو مواجهة تعثرات من قبل المقترضين، لكن بدأت الآن مرة أخرى في منح التمويل بشكل أكبر تدريجياً.

بدوره، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن «أسعار الفائدة على الودائع شهدت أخيراً تراجعاً في ظل الزيادة الملحوظة للودائع المصرفية بالبنوك»، موضحاً أن عائد الودائع المصرفية لا يزيد حالياً على 3% سنوياً، فيما تؤمن أدوات استثمارية أخرى مثل الصكوك والسندات عوائد تبدأ من 4.5% فما فوق.

وحسب بيانات «المركزي»، بلغ إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية تريليونين و913 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بتريليونين و925 مليار درهم خلال شهر أبريل السابق.

وأعلن «المركزي» في تقريره الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية، ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي إلى تريليون و681 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، بنمو نسبته 0.3% مقارنة بتريليون و677 مليار درهم خلال شهر أبريل السابق.

وخلال شهر مايو الماضي، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 14.3 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 17.9 مليار درهم في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع بمقدار 3.6 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن عرض النقد «ن1» انخفض قليلاً بنسبة 0.02% من 507.3 مليارات درهم في نهاية شهر أبريل إلى 507.2 مليارات درهم نهاية شهر مايو 2019.

كما انخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 1% من تريليون و335 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من العام الجاري، إلى تريليون و321 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.

وبلغ عرض النقد «ن3» 1.62 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ1.635 تريليون درهم في أبريل السابق.

2.9

تريليون درهم

إجمالي الأصول

المصرفية خلال مايو.