الإمارات ثاني أكبر جناح دولي في معرض «إفريقيا التجاري»

المصدر: جوهانسبورغ - الإمارات اليوم

حققت مشاركة وفد دولة الإمارات التجاري والاستثماري في معرض «إفريقيا التجاري»، الذي يختتم أعماله اليوم في مركز «جالاجر» للمؤتمرات بمدينة جوهانسبورغ، نجاحاً كبيراً نحو فتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية في قارة إفريقيا.

ومثل جناح دولة الإمارات ثاني أكبر الأجنحة الدولية في المعرض، الذي بدأ أعماله يوم الأحد الماضي، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول وعارض وزائر من 53 دولة. وضم وفد الإمارات أكثر من 60 مسؤولاً وممثلاً لغرف التجارة وشركات ومصانع وطنية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن «جناح الدولة ثاني أكبر الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، كما أن وفد الدولة كان من أكثر الوفود الدولية المشاركة من حيث عدد الشركات، حيث زاد على 30 شركة ومصنعاً وطنياً».

وأكد أن دولة الإمارات وجنوب إفريقيا قطعتا شوطاً كبيراً نحو إقرار اتفاقية لضمان وحماية الاستثمارات، متوقعاً الإعلان عن توقيع الاتفاقية في القريب العاجل.

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا مقبلة على قفزة نوعية كبيرة، خلال الفترة القليلة المقبلة، في ضوء إعلان دولة الإمارات ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في جنوب إفريقيا.

ولفت إلى ارتفاع استثمارات جنوب إفريقيا في دولة الإمارات، لتصل إلى مليار و385 مليون درهم بنهاية 2016، بزيادة نسبتها 37.5% على عام 2014، الذي بلغت فيه استثمارات جنوب إفريقيا بالإمارات ملياراً وثمانية ملايين درهم.

من جانبه، أكد سفير الدولة لدى جنوب إفريقيا، محش سعيد الهاملى، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جنوب إفريقيا في المجالات كافة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 9.3 مليارات درهم خلال عام 2016، إلى 14.1 مليار درهم عام 2018، بزيادة قدرها 4.8 مليارات درهم، وبنسبة نمو 51.6%.

ولفت إلى زيادة قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين، خلال الثلاث سنوات الماضية، من ملياري درهم إلى 3.3 مليارات درهم، بنسبة نمو 64%، مشيراً إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا يغلب عليها الاستيراد أكثر من التصدير وتجد في المناطق الحرة الإماراتية، خصوصاً المناطق الواقعة في دبي، فرصة مثالية للاستيراد منها، كما ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 1.67 مليار درهم لعام 2016، إلى 2.3 مليار درهم لعام 2018، بنسبة نمو 38%.

وذكر أن دولة الإمارات تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لجنوب إفريقيا، إذ بلغت قيمة واردات الإمارات منها ما يزيد على 2.88 مليار دولار في عام 2018، كما أن 65% من صادرات جنوب إفريقيا للدول العربية، تستحوذ عليها الإمارات التي تأتي في المرتبة الأولى عربياً.

1.385

مليار درهم،

استثمارات جنوب

إفريقيا في الإمارات.