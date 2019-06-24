«اقتصادية أبوظبي» تصادر 4183 قطعة مقلدة ومغشوشة خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 38 ألفاً و123 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع، على مستوى المناطق الثلاث للإمارة: أبوظبي والعين والظفرة، نتجت عنها مصادرة 4183 قطعة مقلدة ومغشوشة.

وأفادت «اقتصادية أبوظبي» بأن تلك الزيارات التفتيشية تأتي في إطار خطتها السنوية التي تهدف إلى محاربة ممارسات الأعمال التجارية غير المشروعة، والمخالفة لشروط ولوائح وقوانين ممارسة الأعمال، إضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين وحماية الملكية الفكرية.

وذكر تقرير الربع الأول 2019، بشأن حركة نشاط الحماية التجارية، الصادر عن إدارة الحماية التجارية في مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، أن زيارات التفتيش والرقابة، خلال الربع الأول، على المنشآت التجارية توزعت على 16 ألفاً و768 زيارة في مدينة أبوظبي، و15 ألفاً و505 زيارات في مدينة العين، و5850 زيارة في منطقة الظفرة.

وأكد مدير إدارة الحماية التجارية، محمد راشد الرميثي، حرص «اقتصادية أبوظبي» المستمر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الإمارة، من خلال العمل المتواصل على مراقبة الأسواق المحلية، بما يهدف إلى حفظ حقوق المستثمرين ورجال الأعمال من التعدي على ملكيتهم الفكرية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر سلباً في قطاع الأعمال بالإمارة، ما يسهم في تعزيز شفافية ممارسة الأعمال وتأسيس بيئة تنافسية.

وذكر الرميثي أن هذه الحملات خصصت لمحاربة بعض الظواهر السلبية في عدد من منافذ البيع، مثل الغش التجاري، فضلاً عن التفاعل مع بلاغات وشكاوى المستهلكين، بشأن الأسعار وعدم الالتزام بالتعاميم المنظمة لممارسة الأعمال الصادرة عن الدائرة، وضبط السوق خلال المناسبات والأعياد. وأضاف أن الانخفاض الملحوظ في عدد المصادرات يعد مؤشراً واضحاً إلى النتائج الإيجابية الناجمة عن جهود الدائرة في محاربة ظاهرة المتاجرة بالسلع المقلدة والمغشوشة للعلامات التجارية، الأمر الذي يحفظ حقوق أصحاب العلامات ويحمي في الوقت ذاته المستهلكين من الغش والتدليس. وجاء في تقرير «اقتصادية أبوظبي» أن إجمالي عدد حملات التفتيش التي قامت بها إدارة الحماية التجارية، على المحال والمتاجر والمنشآت التجارية المسجلة في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ 322 حملة، منها 205 حملات في أبوظبي، و70 حملة في العين، و47 حملة في الظفرة.